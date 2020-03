Macedonia Północna o krok od wstąpienia do NATO

Hiszpański Senat ratyfikował we wtorek protokół o wstąpieniu Macedonii Północnej do NATO. Hiszpania była ostatnim państwem, którego zgoda była potrzebna do powiększenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o trzydziestego członka.

O decyzji izby wyższej hiszpańskiego parlamentu poinformował na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. „Hiszpański Senat właśnie ratyfikował akcesję Macedonii Północnej do NATO” – napisał szef Sojuszu dodając, że po tej decyzji Macedonia Północna ma zielone światło na wejście do NATO od wszystkich jego członków.

The Spanish Senate has just ratified North Macedonia’s accession to #NATO. With that, all Allies have welcomed our soon-to-be 30th member. Congratulations, North Macedonia! pic.twitter.com/3wEQiFawiC — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 17, 2020

Przedstawicielstwo Hiszpanii w NATO poinformowało, że za ratyfikacją dokumentu zagłosowało 259 z 264 hiszpańskich senatorów. Protokół został niezwłocznie podpisany przez króla Filipa. Teraz ma on zostać przedłożony Departamentowi Stanu USA w celu oficjalnego potwierdzenia w ciągu 72 godzin.

Jak podaje portal European Western Balkans, głosowanie w hiszpańskim Senacie odbyło się bez fizycznej obecności senatorów z uwagi na zagrożenie koronawirusem. Minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej dziękował Hiszpanii, że zajęła się tym tematem w tak trudnym momencie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wstąpienie tego bałkańskiego państwa do NATO było możliwe dzięki zmianie jego nazwy na Republika Macedonii Północnej. Grecy przez lata kontestowali poprzednią nazwę – Republika Macedonii – uznając, że może ona stanowić podstawę roszczeń do terenu tej części historycznej Macedonii, która do dziś leży w granicach Grecji. Było to przyczyną niemożności podjęcia przez władze w Skopje realnych działań na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Lewicowy rząd Zorana Zaewa, który przejął w Macedonii władzę w 2017 roku, postawił sobie jako główny cel swojej polityki zagranicznej jak najszybszą integrację z Unią Europejską. W związku z tym stosunkowo szybko doprowadził do uzgodnienia z premierem Grecji Aleksisem Tsiprasem nowej nazwy państwa. 11 stycznia 2019 r. parlament Macedonii zatwierdził poprawki do konstytucji umożliwiające zmianę nazwy państwa na Republika Północnej Macedonii. W tym samym miesiącu minimalną większością głosów porozumienie z północnym sąsiadem ratyfikował grecki parlament.

Kresy.pl / AP / europeanwesternbalkans.com