Tajlandia ponownie wprowadzi konopie indyjskie na listę narkotyków do końca bieżącego roku, co stanowi zwrot o 180 stopnia zaledwie dwa lata po legalizacji jej posiadania.



„Chcę, aby ministerstwo zdrowia zmieniło przepisy i ponownie umieściło konopie indyjskie na liście narkotyków” – premier Tajlandii Srettha Thavisin napisał na platformie społecznościowej X. „Ministerstwo powinno szybko wydać rozporządzenie zezwalające na ich używanie wyłącznie do celów zdrowotnych i medycznych.” – dodał szef rządu, którego wpis zacytował w środę “South China Morning Post”.

Marihuana została w Tajlandii dopuszczona do użytku medycznego w 2018 r., a do rekreacyjnego w 2022 r. za poprzedniego rządu, ale krytycy twierdzą, że liberalizację przeprowadzono w pośpiechu, co spowodowało ogromne zamieszanie w zakresie zasad i przepisów.

Uwagi Sretthy pojawiły się po spotkaniu z agencjami zajmującymi się zwalczaniem narkotyków, podczas którego obiecał zająć zdecydowane stanowisko w sprawie tego rodzaju środków i nakazał władzom dostarczenie wyników i wykazanie „wyraźnego postępu” w walce z ich obrotem w ciągu najbliższych 90 dni.

„Narkotyki to problem, który niszczy przyszłość kraju, wielu młodych ludzi jest uzależnionych. Musimy działać szybko, skonfiskować majątek [handlarzy narkotyków] i rozszerzyć zakres leczenia” – stwierdził szef rządu. Zwrócił się także do władz o ponowne zdefiniowanie, co zgodnie z prawem oznacza posiadanie narkotyków, w „niewielkiej ilości” na „jedną pigułkę”, aby umożliwić władzom bardziej rygorystyczne egzekwowanie prawa.

Rząd Sretthy zapowiedział wcześniej, że chce do końca roku wprowadzić ustawę dotyczącą konopi indyjskich, która zakazywałaby “rekreacyjnego” użycia marihuany i dopuszczała jej używanie wyłącznie do celów medycznych.

Rasitchai Nunual, sekretarz generalny tajlandzkiej sieci Cannabis Future Network, powiedział, że ponowna kryminalizacja konopi indyjskich byłaby złym posunięciem dla gospodarki i zadałaby duży cios małym firmom i konsumentom. „Wiele osób uprawia konopie indyjskie i otwiera sklepy z marihuaną. Będą musiały zostać zamknięte – gazeta przytoczyła słowa handlarza – Jeśli wyniki naukowe wykażą, że konopie indyjskie są gorsze od alkoholu i papierosów, wówczas będą mogli ponownie umieścić je na liście narkotyków. Jeśli marihuana jest mniej szkodliwa, jako narkotyki powinni także określić papierosy i alkohol”.

scmp.com/kresy.pl