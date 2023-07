Papież apeluje do Rosji w sprawie umowy zbożowej. Jest reakcja Zełenskiego

Papież Franciszek wezwał w niedzielę Rosję do cofnięcia decyzji o rezygnacji z umowy zbożowej. Na apel papieża zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Papież Franciszek zaapelował do Moskwy, aby powróciła do porozumienia zbożowego. „Apeluję do moich braci, władz Federacji Rosyjskiej, aby wznowiono inicjatywę czarnomorską i bezpiecznie transportowano zboże” – powiedział Franciszek podczas cotygodniowego Anioła Pańskiego.

Na apel papieża zareagował prezydent Ukrainy Wołoydymyr Zełenski. Ukraiński przywódca określił słowa papieża jako „ważne”. „Reakcja światowych przywódców religijnych na rosyjski terror rakietowy i niszczenie ukraińskich produktów rolnych jest niezwykle ważna dla ochrony całego świata, a zwłaszcza ludów Afryki i Azji, które najbardziej cierpią z powodu zagrożenia głodem” – napisał na Twitterze.

Jak dodał, „Ukraina jest i będzie gwarantem światowego bezpieczeństwa żywnościowego”.

An important call by @Pontifex_pt to Moscow to restore the Black Sea Grain Initiative. The reaction of the world’s religious leaders to the Russian missile terror and destruction of Ukrainian agricultural products is extremely important to protect the whole world, and especially…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2023