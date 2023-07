Papież wezwał Rosję do kontunuowania umowy zbożowej

Papież Franciszek wezwał w niedzielę Rosję do cofnięcia decyzji o rezygnacji z umowy zbożowej z Morza Czarnego, która pozwoliła Ukrainie eksportować zboże ze swoich portów morskich pomimo trwającej wojny.

„Apeluję do moich braci, władz Federacji Rosyjskiej, aby wznowiono inicjatywę czarnomorską i bezpiecznie transportowano zboże” – powiedział Franciszek podczas cotygodniowego Anioła Pańskiego.

Zwracając się do tłumów na Placu Świętego Piotra, papież wezwał wiernych do dalszej modlitwy: „Nie przestawajmy modlić się za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, nawet zboże. Jest to wielka obraza Boga, ponieważ zboże jest Jego darem, by wykarmić ludzkość. Krzyk milionów braci i sióstr, którzy cierpią z głodu wznosi się do nieba. Apeluję do władz Federacji Rosyjskiej, aby została przywrócona inicjatywa Morza Czarnego i zboże mogło ponownie być bezpiecznie transportowane” – mówił.

Chiny wezwały do szybkiego wznowienia eksportu zbóż i nawozów z Rosji i Ukrainy po zawieszeniu umowy zbożowej.

Według chińskiego nadawcy CGTN, podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca stałego przedstawiciela Chin przy ONZ Geng Shuang podkreślił znaczenie umowy zbożowej z Morza Czarnego dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Dodał, że Chiny mają nadzieję, że zainteresowane strony będą współpracować z odpowiednimi agencjami ONZ i jak najszybciej wznowią eksport zboża i nawozów z Rosji i Ukrainy.

Szef pomocy ONZ Martin Griffiths powiedział, że wiele osób było rozczarowanych poniedziałkową decyzją Rosji o wycofaniu się z umowy zbożowej, w której pośredniczyły ONZ i Turcja w zeszłym roku i która zapewniła bezpieczny transport ponad 32 mln ton ukraińskiego zboża.

Podkreślił, że aż dla 362 mln osób zawieszenie umowy było „sprawą zagrożenia ich przyszłości oraz przyszłości ich dzieci i ich rodzin”.

„Nie są smutni, są źli. Martwią się, są zaniepokojeni. Niektórzy będą głodować, wielu może umrzeć w wyniku tych decyzji” – dodał.

Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, to pakiet porozumień podpisany przez Rosję z ONZ i Turcja, a także osobno przez Ukrainę z tymi dwoma partnerami, w lipcu ubiegłego roku. Porozumienia stworzyły bezpieczny korytarz umożliwiający eksport zboża z ukraińskich portów zablokowanych wcześniej przez rosyjską marynarkę wojenną.

W listopadzie umowa została przedłużona o 120 dni. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Rosja z końcem października ogłosiła wycofanie się z porozumień i groziła przywróceniem blokady morskiej eksportu ukraińskiego zboża. Stało się tak na skutek ataku dronów na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. Rosyjski resort obrony twierdził, że za atakiem stali „specjaliści brytyjskiej marynarki wojennej”. Jakiś czas temu Moskwa oskarżyła Zachód o sabotowanie porozumienia.

W maju strona rosyjska po raz kolejny zgodziła się na przedłużenie obowiązywania Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej choć i wtedy nie obyło się bez wahań. W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił wstrzymanie wykonywania umów przez Rosję. Nastąpiło to kolejnym ataku Ukraińców na Most Krymski, na skutek którego uległ on dość poważnemu uszkodzeniu.

Kresy.pl/Reuters