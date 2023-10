Polska, Litwa i Ukrainy doszły do porozumienia w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża

Jak ustalono, tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę będzie trafiał do portu Kłajpeda na Litwie i tam będzie przechodził wszystkie konieczne kontrole. Odpowiedzialność za to bierze na siebie strona litewska.

We wtorek rano minister rolnictwa Robert Telus spotkał się z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy, Mykołą Solskim oraz ministrem rolnictwa Litwy Kęstutisem Navickasem w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża do litewskiego portu Kłajpeda. Spotkanie odbyło się online.

Jak ustalono, kontrole tranzytów zboża przejdą do portu litewskiego, a strona litewska będzie odpowiadać za kontrolę jakości zboża. Do tej pory miało to odbywać się na granicy polsko-ukraińskiej.

– Dogadaliśmy ważną sprawę. To dobra sprawa w budowaniu korytarza solidarnościowego – Robert Telus. – Od jutra kontrole transportów z Ukrainy będą mogły odbywać się w portach litewskich (…). Strona litewska bierze całkowitą odpowiedzialność za te kontrole.

Minister rolnictwa dodał, że tranzyt będzie się odbywał w systemie SENT, „czyli tak jak do tej pory, pod ścisłym nadzorem”. Zaznaczył, że było to możliwe dzięki zbudowaniu przez Polskę korytarzy transportowych.

– To jest dobra sprawa w budowaniu tego tranzytu, w budowaniu, tego korytarza solidarnościowego, który myśmy, jako Polska zbudowali w Europie – powiedział.

Jeszcze w poniedziałek minister twierdził też, że „to jest bezpieczne”, ponieważ, jak tłumaczył, tranzyt zboża z Ukrainy będzie jechał przez Polskę zaplombowany, natomiast „sama jakość kontrolowanego zboża będzie już po stronie litewskiej”. – A nam to nie przeszkadza, bo i tak to nie wpływa na polską wieś – oświadczył.

Jak informuje z kolei strona ukraińska, cała kontrola weterynaryjna, sanitarna i fitosanitarna zostaje przeniesiona z granicy ukraińsko-polskiej do portu Kłajpeda. Ma to przyspieszyć tranzyt ukraińskich produktów rolnych przez polskie terytorium. Strona ukraińska poinformowała też, że przeniesienie kontroli nastąpi w ciągu następnych dwóch dni. Ukraiński minister rolnictwa twierdzi, że była to jego propozycja, zaś jego odpowiednicy z Polski i Litwy poparli jego koncepcję.

Dodajmy, że Ukraina oczekuje od Polski i Unii Europejskiej gwarancji, że w przyszłości nie będą wprowadzane żadne nieuzgodnione z Kijowem ograniczenia dotyczące eksportu zboża. Inaczej nie wycofa skargi na Polskę do WTO.

