Stany Zjednoczone krytykują Rosję za złamanie zobowiązań zawartych w umowie o eksporcie ukraińskiego zboża

Władze USA potępiają atak na port w Odessie i krytykują Rosję za złamanie zobowiązań wynikających z umów o eksporcie ukraińskiego zboża. Tak wynika z oświadczenia sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena, opublikowanego w sobotę.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022