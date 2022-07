Łotwa chce uzbroić się w systemy HIMARS

Łotwa złożyła wniosek do rządu Stanów Zjednoczonych o zakup systemów rakietowych HIMARS – poinformował w piątek portal Delfi.

Łotewski rząd ma nadzieję, że do 2025 roku będą mieć pierwsze systemy rakietowe.

Ministerstwo obrony kraju uważa jednak, że dostawy HIMARS na Łotwę mogą się opóźnić ze względu na duże zapotrzebowanie na te systemy uzbrojenia na Ukrainie.

„Powiedzieliśmy wcześniej, kiedy przygotowywano budżet, że mamy trzy główne priorytety – pociski przeciwokrętowe, obrona powietrzna i artyleria dalekiego zasięgu lub HIMARS” – powiedział Janis Garisons.

„Wysłaliśmy prośbę do rządu USA w sprawie dostępności i cen i obecnie czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję, że uzyskamy zgodę do września, tak jak stało się to z Estonią, której zakup HIMARS był już ogłoszony w prasie” – powiedział przedstawiciel Ministerstwa Obrony.

Przypomnijmy, w wywiadzie dla Radia Swoboda szef Komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA, Adam Smith powiedział, ile jeszcze wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS mogą przekazać Ukrainie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy.

„Jesteśmy gotowi przekazać Ukrainie tyle wyrzutni HIMARS, ile możemy. Nie jest faktem, że w naszym arsenale mamy dokładnie 50 takich wyrzutni. Myślę, że celem jest teraz osiągnięcie liczby 25-30 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet. I będzie to połączenie HIMARS i kilku systemów MLRS z Wielkiej Brytanii i innych [krajów – red.]” – powiedział w rozmowie Smith.

„Postaramy się przekazać tak dużo, jak będziemy mogli. Ale 50 czy 60 wyrzutni będzie trudno zebrać i przekazać, jednak chcemy osiągnąć liczbę 25 czy 30 i zapewnić jak najwięcej artylerii i pocisków rakietowych dla tych systemów” – oświadczył.

Jak pisaliśmy, minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow mówił we wtorkowej rozmowie z Atlantic Council, że Ukraina potrzebuje co najmniej 50 systemów HIMARS i M270 do skutecznego odstraszenia wroga i co najmniej 100 do przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy.

Jak informowaliśmy, sekretarz obrony USA Lloyd Austin poinformował w środę podczas wideokonferencji z sojusznikami dotyczącej sytuacji na Ukrainie, że USA wyślą Ukrainie cztery kolejne zestawy rakietowe wysokiej mobilności (HIMARS). Jak dotąd na Ukrainę dostarczono 12 systemów HIMARS produkcji amerykańskiej i pewną liczbę wyrzutni MLRS 270.

Kresy.pl/Delfi