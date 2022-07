Reznikow: Ukraina potrzebuje 100 systemów HIMARS do przeprowadzenia kontrofensywy [+VIDEO]

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow mówił we wtorkowej rozmowie z Atlantic Council, że Ukraina potrzebuje co najmniej 50 systemów HIMARS i M270 do skutecznego odstraszenia wroga i co najmniej 100 do skutecznej kontrofensywy.

Podczas wtorkowej rozmowy z Atlantic Council minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow mówił, że Ukraina potrzebuje co najmniej 50 systemów HIMARS i M270 do skutecznego odstraszenia wroga i co najmniej 100 do skutecznej kontrofensywy.

„Myślę, że potrzebujemy co najmniej 100 [HIMARSów]. To zmieniłoby sytuację na polu bitwy” – powiedział, dodając, że Ukraina potrzebuje również systemów odzyskiwania i przygotowania amunicji do swoich 100 haubic, a także większej liczby UAV, aby planować, gdzie prowadzić ataki dalekiego zasięgu.

„Używamy dokładnych systemów HIMARS, ponieważ nie użyjemy rosyjskiej strategii, jak to nazywamy, maszynki do mięsa” – powiedział, odnosząc się do nieprecyzyjnego rosyjskiego ostrzału na obiekty cywilne.

Jak informowaliśmy, sekretarz obrony USA Lloyd Austin poinformował w środę podczas wideokonferencji z sojusznikami dotyczącej sytuacji na Ukrainie, że USA wyślą Ukrainie cztery kolejne zestawy rakietowe wysokiej mobilności (HIMARS).

„(Będziemy) nadal znajdować innowacyjne sposoby na utrzymanie naszego długoterminowego wsparcia dla odważnych mężczyzn i kobiet z ukraińskich sił zbrojnych i dostosujemy naszą pomoc, aby zapewnić Ukrainie technologię, amunicję i samą siłę ognia, by mogła się bronić” – powiedział Austin.

Szef Pentagonu dodawał, że nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie zawierał również pociski do systemów rakietowych MLRS, a także amunicję artyleryjską.

Ukraina otrzymała do tej pory 12 zestawów HIMARS.

W ostatnim czasie Ukraińcy koncentrują się na atakowaniu systemami artylerii rakietowej HIMARS rosyjskich węzłów logistycznych i magazynów amunicyjnych, zlokalizowanych daleko za linią frontu, ze sporymi sukcesami. Ukraina twierdzi, że przeprowadziła udane ataki na 30 takich celów.

Kresy.pl/AtlanticCouncil