WSJ: Ukraińscy negocjatorzy i Roman Abramowicz mają objawy otrucia

Roman Abramowicz i ukraińscy negocjatorzy cierpią na objawy przypominające efekty otrucia – pisze Wall Street Journal (WSJ) w poniedziałek. Dziennikarze śledczy grupy Bellingcat potwierdzają te informacje. Piszą o „broni chemicznej”. Wszystko miało miejsce po spotkaniach 3-4 marca br.

Wall Street Journal pisze, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, który miał pośredniczyć w rozmowach, a także dwóch członków ukraińskiej delegacji wykazywało objawy takie jak zaczerwienienie oczu, bolesne łzawienie i łuszczenie skóry na rękach i twarzy. Poszkodowani mieli oskarżać o to przedstawicieli Kremla, którzy byli przeciwni rozmowom.

Gazeta przypomina, że po spotkaniu w stolicy Ukrainy Roman Abramowicz „latał między Moskwą, Lwowem oraz miejscami, gdzie prowadzono negocjacje”. Rzecznik oligarchy potwierdził w rozmowie z BBC, że Abramowicz doświadczył wspomnianych objawów. Jednym z dwóch poszkodowanych ukraińskich negocjatorów był z kolei Rustem Umerow, ukraiński poseł.

„Bellingcat może potwierdzić, że u trzech członków delegacji uczestniczących w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją w nocy z 3 na 4 marca 2022 r. wystąpiły objawy zatrucia bronią chemiczną. Jedną z ofiar był rosyjski przedsiębiorca Roman Abramowicz” – przekazali z kolei na Twitterze dziennikarze śledczy.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022