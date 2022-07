Ukraina i Rosja podpisały porozumienie w sprawie eksportu ukraińskiego zboża

Korea Północna może wysłać swoich pracowników do odbudowy zajętych przez Rosję terytoriów w Donbasie na wschodzie Ukrainy - podał we wtorek południowokoreański portal nknews.org. Medium powołuje się na wypowiedź ambasadora Rosji w Korei Północnej Aleksandra Macegory.

Ambasador Rosji w KRLD stwierdził w poniedziałek, że "koreańscy partnerzy są zainteresowani zakupem części zamiennych i urządzeń produkowanych w Donbasie oraz odbudową swoich zakładów produkcyjnych". Nknews.org zwraca uwagę, że oznaczałoby to naruszenie sankcji ONZ z grudnia 2017 roku. Przewidują one, że Korea Północna nie może nabywać za granicą m.in. maszyn przemysłowych, sprzętu elektronicznego i części zamiennych.

"Byłby to pierwszy poważny krok w kierunku degradacji Rosji z roli mocarstwa do państwa zbójeckiego" - uważa Go Myong-hyun, analityk Asian Institute for Policy Studies w Seulu. "Jeśli Moskwa naruszy sankcje, które sama wcześniej autoryzowała, będzie to oznaczało istotne osłabienie Rady Bezpieczeństwa ONZ" - dodaje. Medium zaznacza, że samozwańcze republiki w Donbasie mogą bezkarnie ignorować sankcje, ponieważ nie są członkami ONZ.