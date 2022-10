Musk zmienia zdanie – będzie sponsorował Starlink dla Ukrainy

Odmowa płacenia za działanie systemu Starlink dla Ukrainy okazała się tylko chwilowa. Elon Musk powraca do współpracy z Ukraińcami.

„Mimo że Starlink wciąż traci pieniądze i inne firmy dostają miliardy dolarów podatników, my po prostu będziemy finansować rząd Ukrainy za darmo” – napisał w sobotę na Twitterze założyciel i prezes SpaceX, do której należy system satelitarnej łączności internetowej Starlink. Przeciął w ten sposób dyskusję na temat zaprzestania udostępniania usługi strukturom państwa ukraińskiego.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022