Rosjanie uderzyli w most w Dnieprze [+VIDEO]

Rosjanie przeprowadzili rakietowy ostrzał infrastruktury transportowej w mieście na zapleczu donbaskiego frontu.

W środowy wieczór doszło do rakietowego ostrzału Dniepru. Według ukraińskiego portalu Korrespondent.net, Rosjanie wystrzelili w kierunki miasta dwa pociski, ale jeden z nich miał zostać przechwycony przez ukraińską obronę przeciwpowietrzną. Portal podał enigmatycznie, że drugi pocisk miał trafić w „obiekt kolejowy”.

Agencja informacyjna UNIAN zamieściła na swoim kanale na Telegramie nagranie trafionego przez Rosjan obiektu – nieokreślonego bliżej budynku.



UNIAN przytoczyła słowa prezesa kolei ukraińskich Ołeksandra Kamyszyna, który potwierdził atak – „Wojska rosyjskie nadal precyzyjnie ostrzeliwują infrastrukturę kolejową. Kolejny atak rakietowy na infrastrukturę kolejową w Dnieprze”. Kamyszyn poinformował, że żaden z pracowników kolei nie został poszkodowany w trakcie wieczornego ataku.

Tymczasem na kanałach relacjonujących wojnę rosyjsko-ukraińską pojawiły się nagrania monitoringu sugerujące, że Rosjanie trafili w most na rzece Dniepr.

The Russian Army continues to strike civilian infrastructures indiscriminately. The moment when a Russian missile blew up the bridge in the city of Dnipro. pic.twitter.com/y1ITR72EpO

— Clash Report (@clashreport) May 4, 2022