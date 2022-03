W Opolu nie będzie darmowych przejazdów dla uchodźców. „Nie powinni być traktowani inaczej”

Ponadto uchodźcy z Ukrainy otrzymują pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, mogą także ubiegać się o pomoc społeczną, bezpłatną pomoc psychologiczną, przyznanie opieki medycznej czy otrzymać wsparcie ze środków dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy.

Przysługuje im także możliwość przyznania zasiłku dla bezrobotnych oraz ułatwiona procedura w zdobyciu stałego zatrudnienia.

W Opolu będą mieli także prawo do uzyskania Karty „Opolska Rodzina” i „Karty Seniora”, które obejmują szereg ulg skierowanych do rodzin, osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Taka argumentacja przekonała radnych PO, którzy nie zamierzają dalej forsować pomysłu darmowej komunikacji miejskiej dla uchodźców.

Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,3 mln osób – poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2,3 mln osób. Wczoraj tj.26.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 31,1 tys.podróżnych-to wzrost o 2,2% w porównaniu z dniem wcześniejszym (30,5 tys.). Dzisiaj do godz.07.00 rano 5,2 tys.-spadek o 15,6 % . Z🇵🇱do🇺🇦 wyjechało od 24.02-339 tys. osób. pic.twitter.com/iym3vgnrBZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 27, 2022

Prezes PiS, Jarosław Kaczyński powiedział w ostatnim wywiadzie dla „Polska Times”, że Polska ani nie godzi się na relokację uchodźców z Ukrainy, ani nie stara się o środki na ich przyjmowanie.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś przekazał Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i ambasadorom państw członkowskich przy UE informacje dotyczące szacunkowych i częściowych kosztów, które ponosi Polska w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Do końca roku to ponad 2,2 mld euro (ponad 10 mld złotych) – PAP dowiedziała się nieoficjalnie. We wspomnianej puli kosztów nie uwzględniono edukacji i opieki medycznej. W połowie marca informowaliśmy, że analitycy banku Pekao S.A. obliczyli ile będzie kosztowała budżet państwa pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przy założeniu, że w Polsce na stałe pozostaną 2 mln Ukraińców, oznaczało to dla budżetu państwa wydatek rzędu aż 24 mld zł do końca 2022 r.

Specustawa ws. uchodźców

W środę 9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł na osobę.

Kresy.pl / nto.pl