PAP: Ponad 10 mld złotych do końca roku – koszty Polski w związku z pomocą uchodźcom

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś przekazał Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i ambasadorom państw członkowskich przy UE informacje dotyczące szacunkowych i częściowych kosztów, które ponosi Polska w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Do końca roku to ponad 2,2 mld euro (ponad 10 mld złotych) – PAP dowiedziała się nieoficjalnie. We wspomnianej puli kosztów nie uwzględniono edukacji i opieki medycznej. W połowie marca informowaliśmy, że analitycy banku Pekao S.A. obliczyli ile będzie kosztowała budżet państwa pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przy założeniu, że w Polsce na stałe pozostaną 2 mln Ukraińców, oznaczało to dla budżetu państwa wydatek rzędu aż 24 mld zł do końca 2022 r.

Informacje PAP wskazują, że wstępne szacunki zostały przekazane w piątek oraz w weekend KE, Radzie Europejskiej i przedstawicielom państw UE. W puli kosztów nie uwzględniono edukacji i opieki medycznej. Polscy dyplomaci informują nieoficjalnie, że obecne koszty kryzysu uchodźczego będą sięgały „wielu miliardów euro”. Szacunki są oparte na informacjach polskich urzędów wojewódzkich i innych instytucji. Z ustaleń PAP wynika, że wstępne szacunkowe koszty, o których poinformowała Polska to zakwaterowanie i podstawowe potrzeby uchodźców (1,6 mld euro) oraz działania prointegracyjne (prawie 200 mln euro). Na prawie 300 mln euro szacuje się z kolei koszty transport uchodźców (do i przez Polskę) oraz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Na ok. 80 mln euro oszacowano koszty zakupu sprzętu.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Zobacz także: Holenderski dziennik: Polska będzie miała problem ze wzrostem populacji kraju o co najmniej 10 proc.

W najbliższych dniach Polska zamierza regularnie przekazywać państwom członkowskim i Komisji Europejskiej zaktualizowane dane. Polska pracuje nad bardziej konkretnymi i szczegółowymi wyliczeniami dotyczącymi różnych potrzeb.

Sadoś podkreślił po raz kolejny potrzebę szybkiego zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy, który ma służyć także uchodźcom wojennym.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej będą we wtorek w Warszawie. Będą omawiane dostępne mechanizmy wsparcia z różnych instrumentów w ramach budżetu UE.

Informacje PAP wskazują, że KE nie przekazała żadnych nowych unijnych funduszy krajom, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Komisja proponuje państwom członkowskim m.in. przesunięcia w ramach funduszy, które otrzymały z budżetu UE na lata 2014-2020.

W Brukseli coraz mocniej wybrzmiewają głosy części przedstawicieli państw UE, że skala obecnego kryzysu uchodźczego jest tak ogromna, że Unia Europejska musi przygotować nowe instrumenty finansowe, by na niego odpowiedzieć.

W połowie marca informowaliśmy, że analitycy banku Pekao S.A. obliczyli ile będzie kosztowała budżet państwa pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przy założeniu, że w Polsce na stałe pozostaną 2 mln Ukraińców, oznaczało to dla budżetu państwa wydatek rzędu 24 mld zł do końca 2022 r.

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek, że od 24 lutego br. do Polski wjechało z Ukrainy 2,114 mln osób. Jak podawaliśmy, według danych opublikowanych w piątek przez organizacje powiązane z ONZ, rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła w ciągu ostatnich trzech tygodni prawie 10 mln ludzi do opuszczenia swoich domów.

Zobacz także: UE odetnie rosyjską ropę? Piąta tura sankcji

pap / forsal.pl / Kresy.pl