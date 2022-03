ONZ: na Ukrainie niemal 10 mln osób opuściło swoje domy. SG: 2,1 mln trafiło do Polski

Według danych opublikowanych w piątek przez organizacje powiązane z ONZ, rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła w ciągu ostatnich trzech tygodni prawie 10 mln ludzi do opuszczenia swoich domów. Według informacji podanych przez polską Straż Graniczną, niemal 2,1 mln uchodźców trafiło do Polski.

Oprócz ponad 3,1 mln uchodźców, którzy uciekli za granicę, na Ukrainie jest obecnie ok. 6,5 mln uchodźców wewnętrznych.

Oznacza to, że niemal jedna czwarta wszystkich mieszkańców Ukrainy jest obecnie uchodźcami.

Today, we have reached yet another tragic milestone as part of the crisis in #Ukraine.

6.48 million people are estimated to be displaced in the country.

Over 12 million people are estimated to be stranded in

affected areas or unable to leave.https://t.co/vqNWaE6TxZ pic.twitter.com/WW3vGrv3Ld

— Global Protection Cluster (@ProtectionClust) March 18, 2022