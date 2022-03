Japonia wzywa Indie do zajęcia twardszej postawy wobec rosyjskiej agresji

Japoński premier Fumio Kishida wezwał premiera Indii Narendrę Modiego do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska w kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szefowie rządów spotkali się w sobotę w Delhi. Wspólnie zaapelowali o „natychmiastowe przerwanie przemocy”.

Agencja Reuters zwraca uwagę, że Japonia i Indie są stronami Quad (Quadrilateral Security Dialogue – czterostronny dialog bezpieczeństwa), do którego należą także USA i Australia. Indie to jedyny członek Quad, który nie potępił bezpośrednio rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „Jednostronna zmiana międzynarodowego status quo w żadnej części świata nie może być tolerowana. Konieczne jest dążenie do pokojowego rozwiązania sporów w oparciu o prawo międzynarodowe” – napisali premierzy Indii i Japonii we wspólnym oświadczeniu, które zostało wydane po spotkaniu. Wspólnie zaapelowali także o „natychmiastowe przerwanie przemocy”. W czasie rozmów premier Japonii wezwał przywódcę Indii do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska w kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Harsh Vardhan Shringla, minister spraw zagranicznych Indii, poinformował po spotkaniu, że obaj przywódcy „omówili szersze implikacje konfliktu, zwłaszcza dla regionu Indo-Pacyfiku. Podkreślili znaczenie bezpieczeństwa i ochrony obiektów jądrowych na Ukrainie”.

Premier Japonii zadeklarował także, że w ciągu 5 lat zainwestuje w Indiach 5 bln jenów (42 mld dolarów).

Japonia nałożyła już na Rosję dwa pakiety sankcji przewidujących m.in. zamrożenie aktywów niektórych rosyjskich instytucji finansowych, kontrole eksportu do Rosji wysokich technologii, w tym półprzewodników, oraz ograniczenie obrotu rosyjskimi obligacjami skarbowymi w Japonii. Kraj zamroził także aktywa prezydenta Rosji Władimira Putina oraz jego kluczowych urzędników.

Przypomnijmy, że rosyjski ambasador w Indiach, Denis Alipow powiedział w marcu na antenie stacji Rossiya-24, że jego zdaniem trójstronny format Rosja-Indie-Chiny ma wielką przyszłość dla ustanowienia wielobiegunowego świata.

reuters.com / Kresy.pl