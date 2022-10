Papież Franciszek błaga Putina o zatrzymanie „spirali przemocy” [+VIDEO]

Papież Franciszek wyraża zaniepokojenie zagrożeniem nuklearnym i eskalacją militarną wojny na Ukrainie – poinformował w niedzielę portal Vatican News. Wystosował apel o natychmiastowe zawieszenie broni i wezwał do poszanowania integralności terytorialnej każdego kraju i praw mniejszości.

Jak poinformował portal Vatican News, papież Franciszek wyraża zaniepokojenie zagrożeniem nuklearnym i eskalacją militarną wojny na Ukrainie. Wystosował apel o natychmiastowe zawieszenie broni i wezwał do poszanowania integralności terytorialnej każdego kraju i praw mniejszości.

„Przebieg wojny na Ukrainie stał się tak poważny, niszczący i groźny, że budzi wielkie zaniepokojenie. Dlatego dziś chciałbym poświęcić temu całą refleksję przed Aniołem Pańskim. Rzeczywiście, ta straszna i niewyobrażalna rana ludzkości, zamiast goić się, nadal przelewa jeszcze więcej krwi, ryzykując dalsze rozprzestrzenianie się. Zasmucają mnie rzeki krwi i łez rozlane w tych miesiącach. Zasmucają mnie tysiące ofiar, zwłaszcza dzieci, oraz zniszczenia, które pozostawiły wiele osób i rodzin bez dachu nad głową i zagrażają rozległym terytoriom zimnem i głodem. Pewnych działań nigdy nie da się usprawiedliwić, nigdy! Niepokojące jest to, że świat uczy się geografii Ukrainy poprzez nazwy takie jak Bucza, Irpień, Mariupol, Izium, Zaporoże i inne obszary, które stały się miejscami nieopisanego cierpienia i strachu. A co z faktem, że ludzkość ponownie stoi w obliczu zagrożenia atomowego? To absurd” – mówił papież.

„W imię Boga i w imię człowieczeństwa, które mieszka w każdym sercu, ponawiam wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni. Niech się wstrzyma broń i szukajmy warunków do negocjacji, które doprowadzą do rozwiązań nie narzucanych siłą, ale konsensualnych, sprawiedliwych i stabilnych. I tak będzie, jeśli będą opierać się na poszanowaniu świętej wartości ludzkiego życia, a także suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju, a także praw mniejszości i uzasadnionych obaw” – cytuje słowa papieża watykańska agencja.

Zobacz też: Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski znalazł się pod ostrzałem w pobliżu Zaporoża

Papież skierował apel przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie spirali przemocy i śmierci, także dla dobra własnego narodu. Zwrócił się również z apelem do prezydenta Ukrainy o otwarcie się na poważne propozycje pokoju.

„Po siedmiu miesiącach działań wojennych wykorzystajmy wszelkie środki dyplomatyczne, nawet te, które być może do tej pory nie były wykorzystywane, aby położyć kres tej straszliwej tragedii. Wojna sama w sobie jest błędem i horrorem! Zaufajmy miłosierdziu Boga, który może przemienić serca, oraz macierzyńskiemu wstawiennictwu Królowej Pokoju, gdy zanosimy nasze błaganie do Matki Bożej Różańcowej z Pompejów, zjednoczone duchowo z wiernymi zgromadzonymi w Jej Sanktuarium i tak wielu częściach świata” – mówił.

Kresy.pl/Vatican News