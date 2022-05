Przywódcy krajów UE uzgodnili częściowe embargo na ropę z Rosji. Morawiecki: „Solidarność zwyciężyła!”

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że w poniedziałek unijni liderzy uzgodnili embargo na rosyjską ropę. To element szóstego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Podkreślił, że zakaz będzie dotyczył 2/3 importu ropy z Rosji, „odcinając ogromne źródło finansowania machiny wojennej” – podaje agencja Reuters. „Zrobiliśmy to! Solidarność Unii Europejskiej zwyciężyła” – napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że w poniedziałek, podczas pierwszego dnia unijnego szczytu, liderzy krajów UE uzgodnili embargo na rosyjską ropę. „Chcemy zatrzymać rosyjską machinę wojenną i zatrzymać finansowanie rosyjskiego potencjału wojskowego za pomocą sankcji, które wywierają presję na Kreml. Tego wieczoru Rada Europejska uzgodniła szósty pakiet sankcji, który pozwoli zakazać importu rosyjskiej ropy z tymczasowym wyjątkiem dla ropy, która trafia do Europy za pośrednictwem rurociągu” – powiedział Michel, cytowany przez PAP.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.

It will allow a ban on oil imports from #Russia.

The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022