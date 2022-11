Media: Rosja przenosi systemy Tor-M2 blisko granicy z Polską

Rosja przenosi sprzęt na terytorium Białorusi. Ruch na kolei został odnotowany przez Wspólnotę Pracowników Kolei Białorusi, która regularnie informuje o przemieszczaniu sprzętu z Białorusi do Federacji Rosyjskiej i z powrotem.

Informacja o przekazaniu kompleksów Tor-M2 została opublikowana na kanale Telegram.

Tor-M2 ma trafić pod Baranowicze w sąsiadującym z Polską obwodzie brzeskim. Transport sprzętu wojskowego trafił na Białoruś eszelonami, które wyruszyły ze stacji kolejowej Jejsk w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji.

Pociąg poruszał się przez 4 dni i przetransportował co najmniej 15 jednostek systemu obrony powietrznej Tor-M2 oraz 10 jednostek sprzętu inżynieryjnego.

Zarejestrowano też przewóz sprzętu – cystern z paliwem, ciężarówek i pojazdów opancerzonych. Ponadto rejestrowano pojazdy gąsienicowe – BWP, MT-LB. Doszło również do przeniesienia sprzętu inżynieryjnego.

Russia sent at least 15 Tor-M2 SAM systems to Belarus.@belzhd_live found out that Russia transferred a large echelon with military equipment – at least 15 Tor-M2 SAM systems and 10 units of engineering equipment – to Belarus.

1/3 pic.twitter.com/NqRAqoLYiW

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) November 28, 2022