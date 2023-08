Ukraińskie media informują o udanym ataku dronów na rosyjskie samoloty na lotnisku w Kursku

To sprawa, którą trzeba się zająć, ale czy polskiemu rządowi uda się tutaj osiągnąć sukces i uzyskać reparacje, to już jest zagadnienie polityczne - stwierdził rabin Art Vernon z Long Island w USA, jeden z przedstawicieli Północnoamerykańskiej Rady Rabinów (NABOR), którzy składają wizytę w Polsce.

"Rozumiemy, dlaczego sprawa reparacji od Niemiec za straty zadane Polsce podczas II wojny światowej jest ważna dla polskiego społeczeństwa i rządu. Z moralnego punktu widzenia, polskie żądania wymagają rozwiązania" - mówił Vernon. "Nic dziwnego, że teraz, gdy polski naród odzyskał realną władzę, upomina się o swoje. To zrozumiałe, to pierwsza okazja, by to zrobić" - skomentował rabin.

"Traktujemy to jako kwestię moralną, również jako znak siły, pewności siebie i odzyskiwania sprawczości, historii przez polski naród, reprezentowany przez swój rząd, to wszystko są dobre znaki, niezależnie od tego, czy zakończy się to sukcesem czy nie" - dodał.