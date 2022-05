Rosja całkowicie wykluczona przez UEFA. Rosyjskie kluby nie zagrają w europejskich pucharach

UEFA podjęła decyzję, że rosyjskie kluby nie zagrają w europejskich pucharach.

W poniedziałkowym komunikacie Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) napisano, że „w związku z decyzją z 28 lutego 2022 r. o zawieszeniu do odwołania udziału wszystkich rosyjskich drużyn i klubów w rozgrywkach UEFA, Komitet Wykonawczy UEFA podjął dziś szereg decyzji dotyczących konsekwencji tej decyzji dla nadchodzących rozgrywek, by zapewnić sprawne przeprowadzenie rozgrywek w bezpiecznym środowisku dla wszystkich zainteresowanych”.

Russia will not participate in this summer’s UEFA Women’s EURO 2022.

Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.

Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022