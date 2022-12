W środowym wywiadzie dla rosyjskiej agencji Sputnik Scott Ritter były oficer wywiadu US Marine Corps, który służył w Zatoce Perskiej podczas operacji Pustynna Burza przekonywał, że Ukrainia nigdy nie będzie członkiem NATO.

Zdaniem Scotta Rittera, byłego oficera wywiadu US Marine Corps, który służył w Zatoce Perskiej podczas operacji Pustynna Burza uważa, że Ukraina nigdy nie będzie członkiem NATO.

W wywiadzie dla rosyjskiego Sputnika mówił: „Ukraina nigdy nie będzie członkiem NATO, nigdy. Nigdy. Ilekroć Stoltenberg lub ktokolwiek inny nawiązuje do tego, jest to kwestia czysto polityczna. Próbują zdobyć punkty polityczne przeciwko Rosji, mówiąc, że drzwi są zawsze otwarte, że Rosja nie może decydować, kto może, a kto nie może być członkiem NATO, że nie ma czegoś takiego jak rosyjska strefa wpływów. Dlatego tak powiedzieli. Ale Rosja udowadnia coś wręcz przeciwnego, że Ukraina jest w jej strefie wpływów i Rosja będzie dyktować jej przyszły kierunek. A faktem jest, że jeśli ta wojna będzie trwała, Ukraina nie będzie zdolnym do życia suwerennym państwem po zakończeniu konfliktu. I to jest wina NATO”.

Przypomnijmy, że doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz uznał, że na szczycie NATO zadecydowano już o przyszłości relacji z Ukrainą.

W wywiadzie dla rosyjskiego opozycjonisty Marka Fejgina ukraiński polityk stwierdził, że na ostatnim szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego postanowiono już o przyjęciu Ukrainy, po zakończeniu wojny jaką toczy ona obecnie z Rosją, przytoczyła agencja informacyjna UNIAN.

Według niego państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego nie rozpatrują możliwości uznania rosyjskich aneksji ukraińskiego terytorium. Jak stwierdził Arestowycz – „jest to niezwykle konkretne stwierdzenie. Zestawieni, że nie będzie rozejmu i nie będzie negocjacji w imię rozejmu, jest bardzo konkretnym przesłaniem. Negocjacje w ogóle nie są tematem”.

