Kanada kupuje NASAMS, żeby podarować go Ukrainie

Kanada kupuje od USA system obrony powietrznej NASAMS, by podarować go Ukrainie – poinformowała kanadyjska minister obrony.

We wtorek minister obrony Kanady, Anita Anand, odbyła rozmowę telefoniczną z ukraińskim ministrem obrony, Ołeksijem Reznikowem. Po tej rozmowie zamieściła wpis na Twitterze. Ogłosiła w nim, że Kanada kupuje od USA system obrony powietrznej NASAMS, by podarować go Ukrainie.

„Rozmawiałam dziś rano z ukraińskim ministrem obrony, Ołeksijem Reznikowem i usłyszałam to wprost: systemy obrony powietrznej są najwyższym priorytetem Ukrainy. Właśnie dlatego Kanada kupuje NASAMS od Stanów Zjednoczonych, żeby podarować go Ukrainie” – napisała Anand.

I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 10, 2023