Białoruś i Ukraina (Kresowy Przegląd Tygodnia #32)

17 września został ustanowiony Dniem Jedności Narodowej na Białorusi; milicja zatrzymała kolejnych mieszkańców Żłobina zaangazowanych w protesty po 9 sierpnia; litewskie i polskie służby graniczne odnotowują w ostatnim czasie wzrost liczby nielegalnych migrantów, próbujących przedostać się na obszar UE; PE wezwał do zawieszenia udziału Białorusi w Igrzyskach Olimpijskich; Terlecki wysłał list do Tichanowskiej; Biełaruś 24 nie może już nadawać na Ukranie; TSUE uchyli decyzję Rady UE o przedłużeniu sankcji na Janukowycza; pięciu separatystów zginęło w wyniku akcji ukraińskiego oddziału specjalnego.

Białoruś i Ukraina

Aleksandr Łukaszenko podpisał dekret ustanawiający 17 września jako święto państwowe – Dzień Jedności Narodowej. W uzasadnieniu służba prasowa Łukaszenki napisała, że dzień najazdu Związku Radzieckiego na Polskę był „aktem historycznej sprawiedliwości wobec narodu białoruskiego, rozdzielonego wbrew jego woli w 1921 roku zgodnie z warunkami ryskiego traktatu pokojowego”.

We wtorek sprawę skomentował na Twitterze szef amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce Bix Aliu, chargé d’affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. „Kuriozalny pomysł reżimu Łukaszenki, aby ogłosić „świętem” rocznicę ataku ZSRR na Polskę przeprowadzonego w porozumieniu z nazistami, świadczy o kompletnym oderwaniu od rzeczywistości i jest kolejnym dowodem na to, jak niebezpieczne i antydemokratyczne są „władze” Białorusi” – napisał Aliu. Dodajmy, że część internautów wytknęła amerykańskiemu dyplomacie to, że w jego wpisie jest mowa o ataku ze strony ZSRR, ale nie ma nic o III Rzeszy i Niemcach.

W ciągu poprzedniego tygodnia milicja zatrzymała co najmniej 10 mieszkańców położonego w obwodzie homelskim miasta Żłobin. Według portalu, zatrzymań dokonano w sprawie wystąpień społecznych do jakich w Żłobinie doszło w wieczór powyborczy 9 sierpnia zeszłego roku oraz dzień potem.

Rodzice uwięzionego białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasewicza zwrócili się do kanclerz Niemiec Angeli Merkel o pomoc w uwolnieniu ich syna.

Litewskie i polskie służby graniczne odnotowują w ostatnim czasie wzrost liczby nielegalnych migrantów, próbujących przedostać się na obszar Unii Europejskiej. Na Litwie najpewniej konieczne będzie założenie dla nich miasteczka namiotowego. Pojawiły się opinie, że białoruskie władze zaczynają spełniać swoje groźby i zmniejszają szczelność swych granic z państwami członkowskim UE.

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję poświęconą sytuacji na Białorusi, w której m.in. potępił zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu Ryanair i aresztowanie znajdujących się na jego pokładzie Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi, uznał, że sankcje wobec białoruskich władz muszą zostać rozszerzone, a także wezwał do zawieszenia udziału Białorusi w międzynarodowych zawodach sportowych, w tym Igrzyskach Olimpijskich.

„Z braku rzetelnej wiedzy źle przysłużyła się pani sprawie białoruskiej w Polsce, afiszując się z politykami partii, która sześciokrotnie przegrała wybory (…), a tym bardziej deklarując udział w ich politycznym, antyrządowym przedsięwzięciu. Tym samym zraziła pani znaczną część Polaków do wspierania pani jako białoruskiego prezydenta-elekta” – napisał w liście do Swietłany Tichanowskiej wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki. W środę Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS, ujawnił w mediach społecznościowych treść listu, który wysłał do głównej liderki białoruskiej opozycji, Swietłany Tichanowskiej. Jak wyjaśnia na wstępie, chce w nim wyjaśnić powody swojego „zdumienia” po tym, jak Białorusinka przyjęła zaproszenie na Campus Polska 2021, wydarzenie organizowane przez prezydenta Warszawy i wiceszefa Platformy Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego.

Kanał telewizyjny Biełaruś 24 został wykluczony z listy zagranicznych mediów dopuszczonych do nadawania na Ukrainie. Biuro prasowe Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii Ukrainy poinformowało o tym 10 czerwca.

Sekretarz stanu USA powiedział w Senacie, że Stany Zjednoczone są za członkostwem Ukrainy w NATO.

Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił decyzję Rady UE z 2019 roku o przedłużeniu o rok sankcji nałożonych na byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego syna Ołeksandra. Orzeczenie dotyczy więc sankcji, które straciły moc. Zastosowane środki polegały na zamrożeniu aktywów. „Rada UE nie była w stanie wykazać, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej są przestrzegane w postępowaniach karnych, które są prowadzone przeciwko tym osobom przez ukraińskie władze, i które leżą u podstaw tego przedłużenia [sankcji]” – czytamy w wyjaśnieniach TSUE cytowanych przez Europejską Prawdę.

Pięciu członków sił zbrojnych (Ludowej Milicji) nieuznawanej Ługańskiej Republiki Ludowej zginęło w wyniku akcji ukraińskiego oddziału specjalnego. Strona ukraińska twierdzi, że straty te były wynikiem strzelaniny wynikłej pomiędzy separatystami.

