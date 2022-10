Melnyk do Muska: „Spier**laj”. Musk odpowiada

„Spier**laj to moja bardzo dyplomatyczna odpowiedź dla ciebie” – napisał Andrij Melnyk, były ambasador Ukrainy w Niemczech na Twitterze, odnosząc się do komentarzy miliardera Elona Muska dotyczących możliwego zakończenia wojny na Ukrainie. „Po prostu stosuję się do zalecenia” ukraińskiego ambasadora – odpowiedział w piątek Musk.

Elon Musk poinformował Pentagon, że nie zamierza finansować internetu dla Ukrainy w ramach systemów Starlink. Chce, by władze USA finansowały dotychczasowe systemy i ewentualne kolejne. Dziennikarz Jason Jay Smart przypomniał w piątek, że decyzja SpaceX zapadła zaledwie kilka dni po wpisie Melnyka, w którym zwrócił się do Elona Muska słowami: „Spier**laj to moja bardzo dyplomatyczna odpowiedź dla ciebie”.

Sam Musk odpowiedział na wpis dziennikarza: „Po prostu stosuję się do zalecenia” ukraińskiego ambasadora.

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Przypomnijmy też, że współwłaściciel Tesli i prezes SpaceX wyraził swój pogląd na temat możliwego pokojowego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej na Twitterze. „Pokój Ukraina-Rosja: Ponowne wybory w anektowanych [przez Rosję] regionach [Ukrainy] pod nadzorem ONZ. Rosja odchodzi, jeśli taka jest wola ludu. Krym formalną częścią Rosji, jaką był od 1783 (przed błędem Chruszczowa). Zapewnione zaopatrzenie Krymu w wodę. Ukraina pozostaje neutralna” – napisał w poniedziałek na Twitterze Musk. W kolejnym wpisie uznał, że to prawdopodobny scenariusz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, „pytanie tylko, jak wielu ludzi zginie do tej pory”. Dodał w tym wątku jeszcze jeden tweet: „Warto też odnotować, że możliwym, choć nieprawdopodobnym wynikiem tego konfliktu może być wojna nuklearna”.

Informowaliśmy, że stacja CNN dotarła do dokumentu, z którego wynika, że Elon Musk ostrzega Pentagon, iż przestanie finansować dostarczanie na Ukrainę systemów łączności satelitarnej Starlink, używanej przez ukraińskich żołnierzy. Przypomnijmy, że od początku wojny Ukraina otrzymała około 20 tysięcy urządzeń Starlink. Spośród nich 5 tysięcy pozyskała przy pomocy Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, a kolejne 5 tysięcy – przy pomocy Rządu RP.

Kresy.pl