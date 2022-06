Media: „Centrum operacyjne” w Stambule zajmie się eksportem zboża z Ukrainy. Osiągnięto porozumienie

Dyrektor ds. komunikacji w kancelarii prezydenta Turcji Fakhrettin Altun poinformował w poniedziałek, że osiągnięto porozumienie w sprawie utworzenia „centrum operacyjnego”, które zajmie się eksportem ukraińskiego zboża – poinformował włoski dziennik „Il Messaggero”. Informację podały także ukraińskie media.

Altun oświadczył: „Pełniliśmy rolę mediatora i w wyniku naszych negocjacji osiągnięto konsensus w sprawie utworzenia centrum operacyjnego w Stambule. Mamy nadzieję, że statki załadowane zbożem odpłyną z Ukrainy jak najszybciej”. Jego wypowiedź zacytowały portale Europejska Prawda oraz The Kyiv Independent.

Dodał, że Turcja przywiązuje dużą wagę do bezpiecznego przebiegu tego procesu i zapobiegania wszelkim incydentom. „Jesteśmy ostrożnym optymistą, że w najbliższym czasie można podjąć konkretne kroki w tej sprawie” – powiedział.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy nie potwierdziło informacji o porozumieniu.

Altun mówił także o roli Turcji w wojnie między Rosją a Ukrainą. Podkreślił, że Ankara w każdych okolicznościach stara się promować „sprawiedliwy pokój”. Skrytykował kraje, nie podając ich nazwy, które rzekomo opowiadały się za przedłużającą się wojną w celu wyczerpania Rosji.

Doradca Erdogana powiedział, że Turcja nie przyłączyłaby się do sankcji wobec Moskwy, gdyby nie zostały one nałożone na szczeblu ONZ.

Media przypominają, że w ubiegłym tygodniu delegacja tureckiego ministerstwa obrony prowadziła w Moskwie rozmowy w sprawie odblokowania ukraińskiego eksportu zboża drogą morską.

Według tureckiego Ministerstwa Obrony spotkanie odbyło się w „konstruktywnej i bardzo pozytywnej atmosferze”, a jego uczestnicy stwierdzili, że osiągnęli porozumienie w sprawie czterostronnych rozmów z udziałem Ukrainy i ONZ.

Już wcześniej Turcja włączała się w negocjacje dotyczące eksportu zboża z Ukrainy.

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował w niedzielę, że przeznaczy do 10 milionów funtów na naprawę ukraińskiej kolei, aby ułatwić eksport zboża z kraju.

Ukraina utworzyła dwie trasy przez Polskę i Rumunię, aby eksportować zboże, chociaż wąskie gardła spowolniły łańcuch dostaw.

Ukraiński system kolejowy działa na innej szerokości toru niż w Polsce, więc zboże musi być przeładowywane do różnych pociągów na granicy, gdzie nie ma wielu obiektów przeładunkowych lub magazynowych. Zmiana trasy zboża do Rumunii obejmuje transport koleją do portów na Dunaju i załadunek towarów na barki w celu przepłynięcia do portu, co jest złożonym i kosztownym procesem.

