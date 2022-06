Wielka Brytania wspomoże eksport zboża z Ukrainy kwotą do 10 milionów funtów

Rząd Wielkiej Brytanii przeznaczy do 10 milionów funtów na naprawę ukraińskiej kolei, aby ułatwić eksport zboża z kraju – poinformowała służba prasowa brytyjskiego rządu.

Jak poinformowała w niedzielę służba prasowa brytyjskiego rządu, Wielka Brytania przeznaczy do 10 milionów funtów na naprawę ukraińskiej kolei, aby ułatwić eksport zboża z kraju.

„Oprócz zablokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne – szlak, który historycznie eksportował 96% ukraińskiego zboża, rosyjskie ataki zakłócają jego eksport koleją. Aby temu przeciwdziałać, Wielka Brytania przeznaczy do 10 milionów funtów na materiały i sprzęt do naprawy infrastruktury kolejowej Ukrainy oraz pomoc w eksporcie zboża z kraju koleją”.

Należy zauważyć, że władze brytyjskie ściśle współpracują z Rządem Ukrainy w zakresie maksymalizacji przepustowości kolei i zapewnienia transportu zboża.

Brytyjski rząd zauważył, że Rosja nie tylko uniemożliwia Ukrainie eksport zboża, ale coraz więcej dowodów na to, że Rosja kradnie ukraińskie zboże i przemyca je przez granicę na sprzedaż, aby zwiększyć wojskową moc Putina.

Zobacz też: Poseł PiS: Jeśli ukraińskie zboże pozostanie w Polsce, będzie to katastrofa dla polskiego rolnictwa

Ukraina utworzyła dwie trasy przez Polskę i Rumunię, aby eksportować zboże, chociaż wąskie gardła spowolniły łańcuch dostaw, poinformował w niedzielę wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Senik.

Senik powiedział, że globalne bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone, ponieważ rosyjska inwazja na Ukrainę powstrzymała eksport zboża z Morza Czarnego do Kijowa, powodując powszechne niedobory i gwałtownie rosnące ceny.

Ukraina prowadziła rozmowy z państwami bałtyckimi w sprawie dodania trzeciego korytarza dla eksportu żywności, powiedział Senik. Nie podał szczegółów, ile zboża zostało już przetransportowane lub zostanie przeniesione tymi trasami.

„Te trasy nie są idealne, ponieważ tworzą pewne wąskie gardła, ale w międzyczasie robimy, co w naszej mocy, aby rozwijać te trasy” – powiedział agencji Reuters na uboczu azjatyckiego szczytu bezpieczeństwa w Singapurze.

Ukraiński system kolejowy działa na innej szerokości toru niż w Polsce, więc zboże musi być przeładowywane do różnych pociągów na granicy, gdzie nie ma wielu obiektów przeładunkowych lub magazynowych. Zmiana trasy zboża do Rumunii obejmuje transport koleją do portów na Dunaju i załadunek towarów na barki w celu przepłynięcia do portu, co jest złożonym i kosztownym procesem.

Kresy.pl