Adam Słomka: formujemy polski legion do walki na Ukrainie [+VIDEO]

Były działacz KPN Adam Słomka twierdzi, że tworzy „polski legion”, który będzie brał udział w walkach w obronie Ukrainy. Pierwsza kompania tej jednostki ma w sobotę wyruszyć na Ukrainę z krakowskich Oleandrów wzorem I Kompanii Kadrowej.

Plany stworzenia „polskiego legionu” Adam Słomka przedstawił w środę na antenie Radia Wnet. „Sformowaliśmy polski legion, którego pierwsza kompania ruszy w najbliższą sobotę 5 marca o 13 z Oleandrów do Lwowa” – mówił.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Argumentując za udziałem Polaków w walkach na Ukrainie były działacz KPN przywoływał sojusz Piłsudski-Petlura z 1920 roku. Twierdził, niezgodnie z faktami historycznymi, że Ukraińcy walczący po polskiej stronie w wojnie z bolszewikami „zadecydowali o tym, że myśmy mogli przeprowadzić zwycięską ofensywę znad Wieprza na Białystok i rozbić armię Tuchaczewskiego”. W jego opinii polski legion mógłby odegrać obecnie rolę podobną do tej, którą przypisał oddziałom Petlury w wojnie 1920 roku.

Słomka wskazał na niebezpieczeństwo rosyjskiego uderzenia w kierunku Lwowa i przecięcia przez Rosjan szlaków komunikacyjnych łączących środkową i wschodnią Ukrainę z Zachodem. Z jego słów wynika, że polski legion wraz z innymi cudzoziemskimi jednostkami miałby wziąć udział w odpieraniu tego ataku.

„Jeżeli wejdą polskie bataliony, czeczeńskie, białoruski się formuje, jeżeli będziemy w stanie obronić Lwów i korytarz z dostawami broni dla wojsk w centralnej Ukrainie, to Ukraina się obroni, obroni się Europa i wygramy tę wojnę, zmienimy władzę w Rosji i zmienimy świat” – mówił. Jego zdaniem z Putinem „można wygrać w dwa tygodnie”.

Słomka przekonywał, że udział Polaków w wojnie pozwoli na jej skrócenie, a przez to na zmniejszenie liczby ofiar. Nawoływał, by „rzucić teraz swój los na stos”. Twierdził, że „jeżeli ta wojna będzie przewlekła, to oczywiście też wygramy, tylko będzie straszliwa cena okupacji, ofiar, nie tylko ukraińskich, bo Putin będzie się interesował i Litwą, i nami, i wszystkimi”. Jego zdaniem w najbliższych dniach rozstrzygnie się, czy wojna będzie wygrana „bardzo szybko, czy krwawo, przewlekle, trwająca partyzancko bardzo długo”.

Gość Radia Wnet przekonywał, że obecnie jest już około tysiąca polskich ochotników do wstąpienia do legionu, ponadto „jest też parę tysięcy Polaków z mniejszości polskiej wokół Lwowa, którzy poszli walczyć”. Jednak w późniejszej części wywiadu deklarował, że „na razie to jest kilkaset osób”, ale ma nadzieję, że „będzie kilka tysięcy”.

„Trzeba dać przykład. Niewiele potrzeba, parę tysięcy ochotników ze Strzelca, z opozycji, z podziemia, ludzi którzy się nie boją broni, oni nie muszą nawet walczyć w pierwszej linii, niech odciążą tych Ukraińców w służbie patrolowej, w ochronie miasta, żeby mogły wyjść najlepsze jednostki ze Lwowa do kontrataku na wojska rosyjsko-białoruskie” – mówił. Później dodawał, że w legionie znajdą się także ludzie „z Konfederacji Polski Niepodległej, z Solidarności Walczącej, którzy mieli odwagę stanąć do walki w latach 80. i później”. Przekonywał, że ludzie ci „jeszcze są aktywni”. Według niego wśród chętnych są też „ludzie, którzy byli na misjach w byłej Jugosławii” oraz operatorzy dronów.

Twierdził też, że do legionu „zgłaszają się ludzie z całego świata, nie tylko z Polski”.

Jak mówił, pierwsza kompania wyrusza z Oleandrów, bo „trzeba medialnie to pokazać”. Pododdziały legionu mają podróżować do Lwowa pociągami. „Jeżeli nam zbombardują linię kolejową, czy pociąg, będziemy szli lasami” – zapewniał.

Ujawnił, że w sprawie wysłania ludzi na Ukrainę rozmawia z ukraińskim ataszatem wojskowym. „Mamy nadzieję, że rząd polski nas wesprze, też rozmawiamy nieoficjalnie”. Zaapelował do posłów, by uprościć procedury i umożliwić Polakom na służbę na Ukrainie.

W oczach Adama Słomki ewentualne wspólne zwycięstwo nad Rosją da Polakom „poczucie zwycięstwa”, które „zostało im odebrane przez Okrągły Stół”.

Na sugestię prowadzącego, iż Rosja może użyć broni atomowej Adam Słomka odpowiedział, że „to są bajki”. Wskazał, że Rosję powstrzymuje przed tym groźba nuklearnej odpowiedzi Zachodu.

Przypomnijmy, że ukraiński parlament przyjął w czwartek ustawę zezwalającą na przekazywanie broni cywilom, w tym cudzoziemcom. którzy deklarują chęć wzięcia udziału w obronie Ukrainy.

Kresy.pl