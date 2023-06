Media: Ukraińcy ostrzelali rosyjskich żołnierzy, czekających na przemowę dowódcy

Według rosyjskich blogerów i komentatorów wojskowych, jedna z ich dywizji poniosła duże straty, gdy Ukraińcy ostrzelali z artylerii, w tym rzekomo systemów HIMARS, żołnierzy, czekających w miejscu na przemowę swojego dowódcy.

Rosyjscy blogerzy wojskowi opisują sytuację, do której doszło ostatnio pod Kreminną w obwodzie ługańskim. Żołnierze jednej z rosyjskich dywizji mieli ruszyć do ofensywy. Według opisów, ludzie wraz ze sprzętem przez dwie godziny stali tłumnie w jednym miejscu. Czekali na swojego dowódcę, który miał przyjechać, by wygłosić do nich „motywujące przemówienie”.

Duże zgromadzenie rosyjskich żołnierzy zostało wykryte przez Ukraińców, którzy ostrzelali to miejsce z artylerii i systemów HIMARS. Jak skomentowano, przez kilka dni walk na odcinku jużnodonieckim nie zginęło tylko żołnierzy, ilu pod Kreminną przez „zbrodniczą głupotę dowódcy dywizji”.

W rosyjskojęzycznych sieciach społecznościowych pojawiły się też komentarze, według których dowódców, którzy po prawie 1,5 roku wojny koncentrują wielu żołnierzy na froncie w jednym miejscu, a potem czekają na ostrzał artylerii wroga, powinno się publicznie rozstrzelać, nawet jeśli to pułkownicy lub generałowie.

„Współautorzy szeregu naszych tragicznych ofensyw dalej idą naprzód” – komentują inni.

Według ogólnych, niepotwierdzonych szacunków, zginęło około 100 Rosjan, a stu kolejnych zostało rannych.

Jako odpowiedzialny za sytuację wymieniany jest generał Surab Achmedow, etniczny Czeczen, dowódca rosyjskiej 20. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej. Wspólnie z innym generałem, Rustamem Muradowem dowodził on w listopadzie ubiegłego roku atakami na Wugledar i Powłowkę, w których Rosjanie ponieśli ciężkie straty.

Część źródeł podaje, że pod Kreminną pod ostrzałem artyleryjskim znaleźli się żołnierze 144 Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej. Są też komentarze, iż zostali ostrzelani raczej z ciężkiej artylerii kal. 155 mm, a nie z systemów HIMARS oraz, że część żołnierzy była na miejscu, a inni właśnie przyjechali i wychodzili z ciężarówek.

Czytaj także: CNN: Opór Rosjan jest silniejszy niż oczekiwano

Telegram / Twitter / Kresy.pl