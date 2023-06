CNN: Opór Rosjan jest silniejszy niż oczekiwano

Siły ukraińskie poniosły straty w ciężkim sprzęcie i żołnierzach, ponieważ napotkały większy niż oczekiwano opór ze strony sił rosyjskich podczas pierwszej próby przełamania rosyjskich linii na wschodzie kraju w ostatnich dniach – poinformowała stacja CNN powołując się na dwóch amerykańskich urzędników.

Siłom ukraińskim udało się pokonać niektóre siły rosyjskie na wschodzie wokół Bachmutu. Jednak siły rosyjskie, uzbrojone w pociski przeciwpancerne, granaty i moździerze, stawiają „twardy opór”, okopując się w kilkupoziomowych liniach obronnych, które odcisnęły ogromne piętno na ukraińskich pojazdach opancerzonych.

Amerykańscy i zachodni urzędnicy od miesięcy przygotowują się do kontrofensywy, starając się wzmocnić obronę Ukrainy przed jej rozpoczęciem. W tym tygodniu wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar powiedziała, że ofensywa „prowadzi się w kilku kierunkach”.

„Nie chodzi tylko o Bachmut. Ofensywa odbywa się w kilku kierunkach” – powiedział Maliar. „Cieszymy się z każdego metra. Dziś jest pomyślny dzień dla naszych sił”.

Obaj amerykańscy urzędnicy twierdzą, że straty nie powinny mieć wpływu na większą planowaną ukraińską kontrofensywę. Amerykańscy i zachodni urzędnicy oczekiwali, że kontrofensywa zajmie trochę czasu i narazi ukraiński personel i sprzęt, w tym systemy dostarczane przez Zachód, na wysokie ryzyko.

Według Politico, które także powołuje się na amerykańskich urzędników, jeśli kontrofensywa Ukrainy utknie w martwym punkcie lub zakończy się niepowodzeniem, pomoc wojskowa i gospodarcza Waszyngtonu dla Ukrainy może zmaleć. Może to doprowadzić do dyplomatycznego zakończenia wojny.

Prezydent USA Joe Biden uważa, że amerykańskie finansowanie wsparcia Ukrainy będzie kontynuowane pomimo ewentualnych dyskusji w Kongresie. Powiedział to w czwartek na konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem w Białym Domu.

Amerykański przywódca podkreślił, że Waszyngton i jego sojusznicy dokładają wszelkich starań, aby stale wspierać Ukrainę w obliczu rosyjskiej inwazji na pełną skalę, i „biorąc pod uwagę obecną sytuację, jesteśmy optymistami”.

„Jestem przekonany, że będziemy mieć środki na wspieranie Ukrainy tak długo, jak to będzie potrzebne, i będzie to realne, nawet jeśli w Kongresie będą głosy przeciw” – powiedział Biden. Powiedział, że rozmawiał o wojnie na Ukrainie z przedstawicielami Kongresu, w tym z tymi, którzy byli sceptyczni co do dalszego wspierania Kijowa. „Powiedziałem im: jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, Rosja nie poprzestanie na Kijowie i nawet moi krytycy są zgodni, że tak jest” – dodał.

