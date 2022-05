Zachód wypowiedział totalną wojnę Rosji i całemu rosyjskiemu światu, nikt tego nie ukrywa – powiedział w piątek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, przekazała agencja prasowa Tass.

Ławrow uważa, że sytuacja ze „skreśleniem” Rosji przez Zachód będzie trwała jeszcze długo. „Sama kultura obalenia Rosji i wszystkiego, co z naszym krajem, osiąga już punkt absurdu. Pod zakazem klasyków: Czajkowskiego, Dostojewskiego, Tołstoja, Puszkina. W ogóle możemy śmiało powiedzieć, że ta sytuacja jest z nami od dawna” – powiedział minister.

„W obecnych warunkach potrzebna jest merytoryczna rozmowa o tym, jak rozwijamy naszą współpracę, nasze ministerstwo i społeczeństwo obywatelskie, w tym na szczeblu regionalnym” – dodał.

Ławrow powiedział, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wielokrotnie zwiększyły wysiłki w celu powstrzymania Rosji. „Widzicie, jak Stany Zjednoczone i ich satelity podwajają, potrajają wysiłku w dążeniu do powstrzymania naszego kraju przy użyciu najszerszych narzędzi – od jednostronnych sankcji gospodarczych po całkowicie fałszywą propagandę w globalnej przestrzeni medialnej” – powiedział minister. „A w wielu krajach zachodnich wewnętrzna rusofobia przybrała bezprecedensowy charakter, do czego, ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, zachęcają kręgi rządowe w wielu krajach”.

Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну. По словам министра иностранных дел России, нынешняя ситуация с „отменой” РФ Западом останется надолго:https://t.co/jWMXP2BDld Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/6BiIkeAM6r — ТАСС (@tass_agency) May 27, 2022

Przypomnijmy, że Aleksiej Żurawlow podczas programu „60 minut” na kanale Rossija-1 groził użyciem broni nuklearnej państwom europejskim. „Jeśli zmusicie nas do użycia broni nuklearnej, nie będziemy mieli wyjścia. USA nawet nie kiwną palcem, by wam pomóc” – podkreślił.

Behind all of these nuclear threats and claims that America wouldn’t help Europe if Russia decides to nuke it, there’s underlying panic about Russia being economically unprepared to keep waging this war. Watch:https://t.co/xPJHwJoHlg pic.twitter.com/pVNpCfjR8X — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 26, 2022

„NATO wyciągnęło stary sprzęt, wysłali to na Ukrainę, ale co oni knują? Obecnie, w polskich ośrodkach treningowych, żołnierze są szkoleni, by używać najnowszej broni Sojuszu” – mówił podczas programu. Polityk mówił, że napływający na Ukrainę sprzęt NATO powoduje problemy wśród rosyjskiego wojska. „Rosyjska gospodarka wciąż nie jest gotowa do wojny. Nic nie zostało zrobione”.

„Chyba wszyscy wiedzą, że to wojna nie przeciw Ukrainie, a z Zachodem? Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że nie mogą zaakceptować rosyjskich warunków. Kim do diabła jesteś, draniu? Myślisz, że my zgodzimy się na twoje? Jeśli tego nie zrobisz, zmusimy cię. Jeśli zaś zmusicie nas do użycia broni nuklearnej, nie będziemy mieć innego wyboru” – mówił Żurawlow.

„Myślą, że przegramy, że wycofamy się z Krymu i innych części Ukrainy, przeprosimy i przyznamy do błędu?”- grzmiał na wizji. „Gdy Europa obróci się w pył USA powiedzą: Zdarza się. Tylko do nas nie strzelajcie” – przekonywał.

