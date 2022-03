Biden uważa, że Rosja powinna zostać usunięta z G20 [+VIDEO]

Prezydent USA Joe Biden uważa, że Rosja powinna zostać usunięta z grupy G20, temat ten został poruszony podczas jego spotkań ze światowymi przywódcami w Brukseli wcześniej w czwartek – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, prezydent USA Joe Biden uważa, że Rosja powinna zostać usunięta z grupy G20, temat ten został poruszony podczas jego spotkań ze światowymi przywódcami w Brukseli wcześniej w czwartek.

„Moja odpowiedź brzmi tak, [decyzja] zależy od G20” – powiedział Biden, zapytany, czy Rosja powinna zostać usunięta z grupy. Biden powiedział również, że jeśli kraje takie jak Indonezja i inne nie zgadzają się na usunięcie Rosji, to jego zdaniem Ukraina powinna mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jak informowaliśmy, Pekin określił Rosję jako „ważnego członka” G20. „G20 jest głównym forum międzynarodowej współpracy gospodarczej” – oświadczył w środę rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin, cytowany przez portal Daily Mail. „Rosja jest ważnym członkiem, nikt nie ma prawa usunąć z grupy innego kraju” – powiedział.

Komentarze Chin mają związek z wtorkowym briefingiem doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa. „W kwestii G20 powiem tylko tyle: uważamy, że nie może być miejsca dla Rosji w instytucjach i społeczności międzynarodowej” – oświadczył Jake Sullivan.

Prawdopodobieństwo, że jakakolwiek próba wykluczenia Rosji z G20 spotka się z wetem członków tej grupy spoza Zachodu – w tym m.in. Chin i Indii – sprawia, że niektóre kraje zamiast wykluczania Rosji rozważają nieuczestniczenie w posiedzeniach G20 organizowanych w tym roku – zwraca uwagę agencja Reuters.

Grupa G20, razem z mniejszą grupą G7 – w skład której wchodzą USA, Francja, Niemcy, Włochy, Kanada, Japonia i Wielka Brytania – jest kluczową platformą międzynarodową do koordynowania różnego rodzaju działań na arenie międzynarodowej.

Prezydent Rosji Władimir Putin zamierza wziąć udział w kolejnym szczycie G20 na indonezyjskiej wyspie Bali – poinformowała rosyjska ambasador w Indonezji Ludmiła Worobjewa. „Wykluczenie Rosji z tego rodzaju forum nie pomoże w rozwiązaniu problemów gospodarczych” – dodała. Spotkanie zostało zaplanowane na listopad.

Według ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua: „Rozmowy na temat zastąpienia Rosji przez Polskę w G20 się toczą, ale za wcześnie by mówić o wynikach. Polityka polega na tym, że reaguje się na konkretne fakty, a nie pogłoski. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać w przyszłości. Na razie stanowisko chińskie wydaje się pełne dystansu, i to zamierzonego dystansu do tego, co się dzieje w wyniku rosyjskiej agresji”.

Kresy.pl/Reuters