Media: Lasy Państwowe masowo sprzedają drewno Niemcom. Rosną ceny i brakuje opału dla Polaków

Drewno opałowe, które sprzedają Lasy Państwowe, jest masowo wykupowane przez niemieckich przedsiębiorców – pisze Super Express, powołując się na nieoficjalne źródła. W efekcie brakuje opału dla Polaków, a ceny drewna rosną.

Wysoki popyt na drewno to skutek kryzysu energetycznego i braku dostaw węgla. Super Express podaje w niedzielę, powołując się na nieoficjalne źródła, że niemieccy przedsiębiorcy chętnie kupują drewno od Lasów Państwowych. Dostępność drewna dla Polaków maleje, rośnie również cena surowca.

Polacy muszą stać w kolejkach po chrust. Jerzy Krefft, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, zdradził w rozmowie z Gazeta.pl, że na listach osób oczekujących na zbieranie chrustu jest od 40 do 60 osób.

Super Express wysłał do Lasów Państwowych zapytanie, czy faktycznie dochodzi do transakcji z niemieckimi przedsiębiorstwami i jak dużo osób czeka na pozwolenie do zbierania opału. Medium na razie nie otrzymało odpowiedzi.

„Niemieccy konsumenci mają problem, bo się uzależnili od rosyjskiego gazu i w tej chwili szukają alternatyw, choćby w postaci drewna. Lasy Państwowe nie mogą powiedzieć same z siebie „tobie sprzedam, a tobie nie sprzedam”, mamy teoretycznie wolny rynek. Nie rozumiem jednak postawy polskiego rządu, który na to zezwala. To rząd powinien szukać rozwiązań, które ochronią rynek wewnętrzny” -mówi dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD) Rafał Szefler.

Jego zdaniem rząd powinien wprowadzić czasowy zakaz eksportu drewna.

„Dzisiaj obserwujemy niebotyczne ceny węgla, skończywszy na pellecie, który rok temu kosztował 800 zł za tonę, a dzisiaj kosztuje od 2000 zł w górę, w zależności od składu i lokalizacji. Taniej nie będzie i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Obserwuje aukcje na e-drewno.pl, czyli portalu tworzonym przez leśników i widzę w jakich cenach sprzedawane jest drewno, które nadaje się do produkcji pelletu. Więc możemy zapomnieć o niższych cenach” – dodaje.

