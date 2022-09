Państwa Azji Centralnej przestrzegają swoich obywateli przed uczestnictwem w wojnach cudzych państw

Władze Kirgistanu i Uzbekistanu po raz kolejny przestrzegły swoich obywateli przed angażowaniem się w działania zbrojne innych państw.

Portal Fergana przytoczył w środę oświadczenie Agencji Zagranicznej Migracji Pracy Uzbekistanu (AWTM), która zwróciła się do licznych uzbeckich emigrantów pracujących w Rosji. „Przypominamy, że zgodnie z art. 154 Kodeksu Karnego Republiki Uzbekistanu zaciągnięcie się do służby wojskowej, agencji bezpieczeństwa, policji, wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości lub innych podobnych organów obcych państw podlega karze ograniczenia wolności na okres od trzech do pięciu lat lub pozbawienia wolności od trzech do pięciu lat” – napisano we wtorek na kanale AWTM na popularnym w były Związku Radzieckim Telegramie.

Jednocześnie jednak Agencja poinformowała również o niebezpieczeństwie udziału w niesankcjonowanych wiecach na terytorium Federacji Rosyjskiej – jest zagrożona ściganiem przez rosyjskie organy lub przymusowym wydaleniem z kraju. AWTM zwróciła się do współobywateli, aby nie uczestniczyli w takich akcjach publicznych, przestrzegali prawa Federacji Rosyjskiej i nie zjawiali się w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie. Wpis został zamieszczony dzień przed środowymi akcjami protestacyjnymi w Rosji, które nastąpiły po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji częściowej mobilizacji wojennej.

Głos w tej sprawie zabrały również władze Kirgistanu. Co charakterystyczne oświadczenie wydała ambasada tego państwa w Moskwie. „Zgodnie z art. 256 Kodeksu Karnego Republiki Kirgiskiej udział obywateli Republiki Kirgiskiej w działaniach wojennych na terytorium obcych państw podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 z konfiskatą mienia. W przypadku wpłynięcia/otrzymania przez obywateli Republiki Kirgiskiej wezwania do wzięcia udziału w jakichkolwiek działaniach wojennych, Ambasada prosi o niezwłoczny kontakt z przedstawicielstwem dyplomatycznym Republiki Kirgiskiej w Federacji Rosyjskiej” – oświadczenie przedstawicielstwa dyplomatycznego zacytował portal Fergana

Rosyjskie władze wojskowe podejmują aktywne działania na rzecz rekrutowania do swojej armii cudzoziemców, którzy dzięki służbie mogą nabyć także rosyjskie obywatelstwo. Rosja jest głównym celem emigracji zarobkowej dla mieszkańców państw Azji Centralnej i mieszkają w niej już znaczne diaspory obywateli Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu czy Tadżykistanu.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że od początku roku do końca czerwca br. obywatelstwo Rosji nabyło łącznie 121 089 Kazachów, Uzbeków, Turkmenów, Kirgizów i Tadżyków.

Władze Uzbekistanu już kilka miesięcy temu ostrzegły swoich emigrantów przed angażowaniem się w siły zbrojne innych państw.

fergana.news/kresy.pl