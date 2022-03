Rosyjski sztab podał liczbę poległych na Ukrainie

Strona rosyjska oficjalnie przyznaje się do ponad 1,3 tys. żołnierzy poległych w ciągu miesiąca od początku wojny.

W piątek podczas wystąpienia dla dziennikarzy, pierwszy zastępca szefa Sztabu generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gen. płk. Siergiej Rudskoj podał oficjalne rosyjskie dane o stratach poniesionych przez rosyjską armię od początku inwazji na Ukrainę.

„Na dziś poległo 1351 żołnierzy, a 3825 odniosło rany” – poinformował gen. Rudskoj. Dodał, że wsparcie rodzin ofiar weźmie na siebie rosyjskie państwo. Według zapowiedzi, dotyczyć to będzie pokrycia kosztów wychowania dzieci do zdobycia wyższego wykształcenia, całkowitej spłaty kredytów oraz „rozwiązanie kwestii mieszkaniowej”.

To pierwszy raz od trzech tygodni, gdy strona rosyjska oficjalnie podała informacje o stratach wojennych. Na początku marca Rosjanie przyznawali się do niespełna 500 poległych i prawie 1600 rannych.

Jak pisaliśmy, w środę agencja AP podała szacunki NATO dotyczące rosyjskich strat w wojnie na Ukrainie, powołując się na pragnącego zachować anonimowość wysokiego rangą natowskiego oficera. Twierdzi on, że Sojusz szacuje, iż od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła 30-40 tys. żołnierzy, w tym od 7 tys. do 15 tys. zabitych. Pozostali to łącznie ranni, zaginieni i wzięci do niewoli. To pierwszy raz od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdy szacunki NATO dotyczące rosyjskich strat trafiły do opinii publicznej.

Dodajmy, że oficjalnie Rosjanie i Ukraińcy bardzo oszczędnie podają oficjalne informacje o stratach, jakie ponoszą ich własne wojska. Niespełna dwa tygodnie temu, pierwszy raz od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oficjalnie podał liczbę poległych żołnierzy po stronie ukraińskiej. Twierdził, że według ówczesnych danych, od początku inwazji poległo około 1300 ukraińskich żołnierzy.

Tydzień temu informowaliśmy, za „The New York Times”, że według ostrożnych szacunków wywiadu USA, Rosja straciła na Ukrainie już ponad 7 tys. zabitych i 14 000-21 000 rannych. Z kolei według Pentagonu, na każdy rosyjski oddział przypadają straty w wysokości średnio 10 proc. stanu osobowego, uwzględniając zabitych i rannych. Według Amerykanów, Rosja zaangażowała na Ukrainie już ponad 150 tys. żołnierzy.

W piątek 25 marca strona ukraińska podała własne szacunki, twierdząc, że w ciągu miesiąca Rosjanie stracili ponad 16,1 tys. samych zabitych.

Co ciekawe, 21 marca na stronie internetowej Komsomolskiej Prawdy opublikowano dane odnośnie rosyjskich strat na Ukrainie wyraźnie wyższe od tych, które oficjalnie podawało rosyjskie ministerstwo obrony. Z treści wynikało, że „według danych Ministerstwa Obrony FR podczas operacji specjalnej na Ukrainie SZ FR straciły 9861 zabitych i 16153 rannych”. Po chwili artykuł został skasowany, a sama redakcja twierdziła, że padła ofiarą ataku hakerskiego.

Tass / Kresy.pl