Zmasowane rosyjskie ataki rakietowe na zachodnią Ukrainę

We wtorek rano Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak m.in. na zachodnią Ukrainę. Zaatakowano okolice Lwowa i obwód wołyński. Niektóre rakiety uderzyły w budynki mieszkalne. Są zabici i ranni.

Rankiem 15 sierpnia Rosjanie rozpoczęli zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, m.in. na jej zachodnie obwody – poinformował portal Ukraińska Prawda. Zaatakowano także inne części kraju. Jak czytamy, pociski uderzyły w przedsiębiorstwo przemysłowe w Łucku (zginęły trzy osoby), budynki mieszkalne we Lwowie, przedsiębiorstwo w Dnieprze (wybuchł pożar, dwie osoby zostały ranne). Eksplozje miały miejsce także w obwodzie chmielnickim i czerkaskim.

„Wiele pocisków zostało zestrzelonych, ale we Lwowie były też trafienia” – przekazał mer Lwowa Andrij Sadowy na Telegramie. Jak dodał, wydano rozkaz ewakuacji co najmniej jednego płonącego budynku mieszkalnego.

Strona ukraińska poinformowała, że jej siły zestrzeliły 16 z co najmniej 28 wystrzelonych przez Rosję rakiet powietrznych i morskich.

Podano, że pociski uderzyły w przedsiębiorstwo przemysłowe w Łucku (zginęły trzy osoby), budynki mieszkalne we Lwowie, przedsiębiorstwo w Dnieprze (wybuchł pożar, dwie osoby zostały ranne). Eksplozje miały miejsce także w obwodzie chmielnickim, wołyńskim i czerkaskim.

A russian missile struck one of Dnipro’s best sports facilities last night. Another convincing demonstration that the russians have nothing to do at the Olympic Games in Paris. Assassins and terrorists have their own bloody competitions. pic.twitter.com/4TECgTgAUf

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 15, 2023