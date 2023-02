Ukraińcy rozpoczynają ćwiczenia z obsługi podwodnych dronów

Grupa ukraińskich żołnierzy przybyła w czwartek do Belgii, aby uczyć się obsługi automatycznych łodzi podwodnych.

Jak poinformowała w czwartek na Twitterze belgijska minister obrony Ludivine Dedonder, grupa ukraińskich żołnierzy przybyła w czwartek do Belgii, aby uczyć się obsługi automatycznych łodzi podwodnych.

Szkolenie żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy w tym kraju odbywać się będzie w ramach unijnej misji szkoleniowej EUMAM.

„Dzisiaj witamy ukraińskich żołnierzy w Belgii w ramach misji EUMAM. Zostaną przeszkoleni z systemów podwodnych, które Belgia przekazała Ukrainie. Wyraziłem im głębokie wsparcie i powitałem odwagę, którą wykazują się od prawie roku” – powiedziała.

Vandaag verwelkomen we 🇺🇦 militairen in België in het kader van de #EUMAM-missie. Ze zullen een opleiding volgen over de onderwatersystemen die België aan Oekraïne heeft geleverd. Ik heb hen mijn volledige steun betuigd en de moed geprezen die ze nu al bijna een jaar lang tonen. pic.twitter.com/DwkjvQYfDz

— Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 9, 2023