Pokłonska została doradcą prokuratora generalnego Rosji

Natalja Pokłonska, którą Władimir Putin odwołał z funkcji zastępcy szefa Rossotrudniczestwa, będzie pracować w Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej.

Pokłonska poinformowała o swoim nowym miejscu pracy we wtorek w serwisie Telegram. „Dzisiaj zostałam powołana na stanowisko doradcy prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej Igora Wiktorowicza Krasnowa” – napisała Pokłonska.

Jednocześnie była wiceszef Rossotrudniczestwa oświadczyła, że zawiesza wszelką aktywność w mediach społecznościowych i publiczne wystąpienia. Dziennikarzy chcących uzyskać od niej komentarze odesłała do biura prasowego rosyjskiej Prokuratury Generalnej.

Natalja Pokłonska była prokuratorem na Ukrainie. Krytykowała EuroMajdan i podczas tych wydarzeń wyjechała na Krym. W okresie od 25 marca 2014 do 6 października 2016 pełniła tam funkcję prokuratora generalnego. Z ramienia partii Jedna Rosja dostała się do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Ostatnio była wiceszefem Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudniczestwa). W poniedziałek poinformowano, że została z tego stanowiska odwołana przez Władimira Putina. Pokłonska wyjaśniała, że jest to związane z przeniesieniem jej na inne stanowisko, ale pojawiły się spekulacje, że mogła zostać zwolniona w związku z jej wypowiedziami na temat wojny na Ukrainie, niezgodnymi z linią rosyjskiej propagandy.

Od początku rozpoczętej w lutym br. inwazji Pokłonska wielokrotnie wzywała Rosjan i Ukraińców do „porzucenia wzajemnej nienawiści” i „zatrzymania się w tym szaleństwie”. Literę Z, która stała się symbolem rosyjskiej interwencji, nazwała „symbolem tragedii i żalu” zarówno dla Rosji, jak i Ukrainy. „Czemu? Dlatego, że giną rosyjscy żołnierze, Rosjanie, a rodzice otrzymują różne doniesienia. To nieszczęście” – mówiła.

Pokłonska spotkała się też z rodzinami rosyjskich żołnierzy zaginionych bez wieści na Ukrainie. Wyrażając im współczucie dodawała, że to samo przeżywają rodziny „z drugiej strony”. Wezwała osoby publiczne i rosyjskich oraz ukraińskich artystów do wspierania wysiłków na rzecz „powrotu wszystkich do domu” i „wystąpienia jednolitym frontem na rzecz miłosierdzia i zachowania ludzkiej twarzy bez krwiożerczości”. „Piękna Angelina Jolie odwiedziła Lwów – to także kobieta i matka. Wspierajcie wszystkie takie kobiety i matki z Rosji i Ukrainy” – wzywała Pokłonska.

Kresy.pl / interfax.ru / rbc.ru