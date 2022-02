Eksplozje nad Kijowem. „Zestrzelono Su-27” [+VIDEO]

Nad ranem obrona powietrzna stolicy Ukrainy odpierała rosyjskie zagrożenie z powietrza. Podawano informacje o rakietach, drona i samolotach. Zestrzelony miał zostać rosyjski Su-27.

Jak podają ukraińskie media, w piątek nad ranem, około 4:22, w Kijowie nastąpiło kilka wybuchów w różnych częściach miasta, m.in. w rejonach (dzielnicach) peczerskim i hołosijiwskim. Doradca szefa MSW Anton Heraszczenko pisał na bieżąco, że Kijów jest atakowany rakietami manewrującymi lub balistycznymi.

Podano, że wybuchy to działania obrony powietrznej Kijowa, która strzelała do wystrzelonych przez Rosjan rakiet, a także do rosyjskich samolotów i dronów. Zestrzelono też rosyjski samolot, którego szczątki, najprawdopodobniej, spadły koło bloku mieszkalnego w rejonie darnickim, wywołując pożar budynku. Strażacy przystąpili do gaszenia pożaru. Mer Kijowa, Witalij Kliczko pisał, że istnieje zagrożenie zawalenia się bloku. Heraszczenko przyznał, że mogą być liczne ofiary w ludziach.

Rano deputowany Europejskiej Solidarności, Ołeksij Honczarenko napisał, że nad Kijowem zestrzelony został rosyjski myśliwiec Su-27.

W Kijowie rano ogłoszono też alarm powietrzny, mieszkańcom miasta polecono udać się do schronów, pozostać w ukryciu.

Strona ukraińska zamieściła kilka nagrań i zdjęć z tego, co nad ranem działo się nad stolicą Ukrainy. „Dwa potężne wybuchy, które około 4:20 nastąpiły w Kijowe, to robota ukraińskich obrońców. Prosimy nie panikować, a w razie usłyszenia syren ukryć się” – podała Państwowa Służba Informacyjna.

Jak pisaliśmy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w czwartek wieczorem dekret o generalnej mobilizacji ludności w związku z rosyjską inwazją, poinformował w czwartek portal Ukraińska Prawda.

Jak informowaliśmy, Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat nie będą mogli opuścić kraju z powodu stanu wojennego. Szef lwowskiego regionalnego urzędu celnego Daniił Mieńszykow opublikował „pilną” wiadomość na Facebooku w czwartek wieczorem.

Dodajmy, że według różnych źródeł, na południu wojska rosyjskie poczyniły w czwartek istotne postępy, dochodząc do linii Dniepru i przekraczając rzekę mostem pod Chersoniem. Ukraińskie dowództwo potwierdziło w komunikacie w czwartek przed godz. 22:00 czasu lokalnego, że walki toczą się na przedmieściach Chersonia. Dodano, że Rosjanie próbują obejść miasto od wschodu i uderzyć w kierunku Mikołajowa. Potwierdzono też, że jedna z ukraińskich brygad toczyła walki na przedmieściach Czernihowa. Walki trwały również na obrzeżach miasta Sumy.

