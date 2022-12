Media: Eksplozje na rosyjskich lotniskach. Zniszczone bombowce Tu-95 [+VIDEO]

Media poinformowały w poniedziałek o uderzeniu w lotnisko wojskowe Engelsa w pobliżu Saratowa. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie eksplozji. W wyniku ataku miały zostać uszkodzone dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95. Uderzenie przeprowadzono za pomocą dronów. W wyniku wybuchu rannych zostało dwóch rosyjskich żołnierzy. Ukraińskie media informują o „ataku nieznanych dronów”. Do eksplozji miało dojść także na lotnisku w Riazaniu. Strona rosyjska twierdzi, że eksplodowała cysterna z paliwem.

W poniedziałek rano w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające eksplozje na rosyjskim lotnisku wojskowym Engelsa w pobliżu Saratowa. Atak miał zostać przeprowadzony przy użyciu dronów. W wyniku uderzenia uszkodzone zostały dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95.

