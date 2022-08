Eksplozje na kolejnym lotnisku wojskowym na Krymie [+VIDEO]

W czwartek co najmniej cztery eksplozje wybuchły na obszarze w pobliżu dużego rosyjskiego lotniska wojskowego na Półwyspie Krymskim poinformowała agencja prasowa Reuters powołując się trzy lokalne źródła. Według rosyjskich urzędników nie wykazano żadnych szkód.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters powołując się na trzy lokalne źródła, w czwartek co najmniej cztery eksplozje wybuchły na obszarze w pobliżu dużego rosyjskiego lotniska wojskowego na półwyspie krymskim.

Źródła podały, że wybuchy miały miejsce w pobliżu bazy Belbek, na północ od Sewastopola.

Zobacz też: Media: Kolejne eksplozje na Krymie. Kłęby dymu nad bazą rosyjskich wojsk

Gubernator Sewastopola, powołując się na „wstępne informacje” powiedział, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zestrzeliły ukraińskiego drona. „Nie ma uszkodzeń. Nikt nie został ranny” – powiedział Mychajło Razwożajew.

BREAKING. First reports about the powerful explosions at the major Russian airbase #Belbek near Sevastopol naval base in occupied #Crimea. pic.twitter.com/3RAyBrhAe8 — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 18, 2022

Eksplozje odnotowano również wokół ukraińskiego miasta Kercz, na wschodnim krańcu półwyspu krymskiego. Kercz jest bramą do mostu — zbudowanego w 2018 roku — łączącego Krym z Rosją. Ukraina twierdzi, że most jest uzasadnionym celem w jej dążeniu do zmuszenia Rosjan do opuszczenia ich ziem.

Zobacz też: Seria eksplozji w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie [+VIDEO]

Kresy.pl/Reuters