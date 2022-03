Rosjanie zbombardowali koszary w Mikołajowie, świadkowie mówią o dziesiątkach poległych [+FOTO/VIDEO]

Kilkudziesięciu ukraińskich żołnierzy zginęło w wyniku rosyjskiego uderzenia na koszary w Mikołajowie – poinformował w sobotę portal CNN.

Korespondent Expressen Magnus Falkehed i fotoreporter Niclas Hammarström poinformowali, że około 6 rano czasu lokalnego w piątek „dwa rosyjskie myśliwce zrzuciły coś, co wyglądało na pięć bomb”, niszcząc kilka budynków w koszarach.

Ratownicy na miejscu zdarzenia używali łopat i rąk, aby uwolnić ocalałych z gruzów budynków. W dramatycznym filmie nakręconym przez Expressen, jeden ukraiński żołnierz jest wyciągany żywcem z gruzów.

More than 40 Ukrainian soldiers died in result of yesterday russian strike on the army barracks in Mykolaiv.

Early this morning several missiles were launched at a military base i Mykolaiv.

I counted 30 dead soldiers. Probably many more under the rubble.

On assignment for @Expressen pic.twitter.com/1Wv52UVE4y

— Niclas Hammarström (@n_hammarstrom) March 18, 2022