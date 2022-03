Morawiecki zapowiada zwielokrotnienie produkcji Piorunów

Zostaną przekazane odpowiednie zamówienia i środki na podmiot, który buduje rakiety Piorun. Tak, żeby co najmniej podwoić produkcję, a najlepiej zwielokrotnić ją jeszcze mocniej – oświadczył w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Centrum Rozwojowo–Wdrożeniowe Telesystem-Mesko.

Premier podkreślił, że w planach rozwoju własnych technologii ujęto bardzo wiele różnych rodzajów broni, m.in. rakiety Piorun. Szef rządu zapowiedział przekazanie zamówień i środków do całego konglomeratu przedsiębiorstw składających się na podmiot, który buduje rakiety Piorun. „Tak żeby co najmniej podwoić produkcję, a najlepiej zwielokrotnić ją jeszcze mocniej. To jest moje twarde zobowiązanie” – powiedział, cytowany przez portal Polsat News.

„Zrobię wszystko od strony operacyjnej i organizacyjnej żeby znakomici polscy inżynierowie mogli rozwijać swój kunszt, w sposób który przysłuży się do obrony naszego państwa” – dodał premier.

Na temat zestawów Piorun wypowiedział się także prezes CRW Telesystem-Mesko Janusz Noga. „Głowica naprowadzająca Pioruna nie jest naszym ostatnim słowem. Produkując Pioruna natychmiast rozpoczęliśmy proces rozwojowy tej głowicy. W związku z tym głowica następna, o lepszych jeszcze parametrach jest już w trakcie uruchamiania” – zadeklarował.

Zaznaczył, że jednocześnie podejmowane są wszelkie starania, by zapewnić właściwe dostawy aktualnie produkowanego zestawu Piorun.

Przypomnijmy, że zestawy Piorun zostały przekazane Ukrainie. Wykazują się wysoką skutecznością podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Decyzja o przekazaniu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun wraz z amunicją została ogłoszona 2 lutego przez ministra Mariusza Błaszczaka. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt – przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicję – napisał na Twitterze.

Systemy zostały wcześniej objęte zakazem eksportu. Miało to związek z unikalnymi technologiami. Z powodu opóźnień w dostawach, Wojsko Polskie posiada też małą ich ilość. Systemy Grom (poprzednik Piorun), przekazane w 2007 roku Gruzji, dostały się następnie w ręce rosyjskie.

Jak informowaliśmy, spółka Mesko, producent przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Piorun”, pozytywnie zakończyła negocjacje z Departamentem Obrony USA w sprawie eksportu tej broni do Stanów Zjednoczonych.

Zamówienie amerykańskiego rządu obejmuje docelowo kilkaset zestawów rakietowych Piorun. „Zakup Piorunów przez Stany Zjednoczone to osiągnięcie polskiej zbrojeniówki, która dostarczy sprzęt do bardzo wymagającego użytkownika, ale i odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez armię amerykańską, między innymi w związku z zagrożeniem ze strony Rosji”.

Pociski rakietowe Piorun powstały przez głęboką modernizację pocisków Grom wykonaną przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, podwarszawskie CRW Telesystem-Mesko sp. z o.o. i MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Piorun różni się od Groma poprawioną skutecznością i celnością, zapalnikiem zbliżeniowym, który pozwala niszczyć cele bez fizycznego trafienia, zasięgiem wydłużonym do 6,5 km, pułapem rażenia zwiększonym do prawie 4000 metrów i celownikiem przystosowanym do pracy nie tylko w dzień, ale i w nocy.

polsatnews.pl / Kresy.pl