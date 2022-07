Reuters: Pierwszy okręt ze zbożem może opuścić ukraiński port już w poniedziałek

Prawdopodobieństwo, że pierwszy statek eksportujący zboże wypłynie z ukraińskich portów w poniedziałek, jest wysokie, powiedział w niedzielę rzecznik prezydenta Recepa Erdogana.

„Jeśli wszystkie szczegóły zostaną ukończone do jutra, wydaje się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwszy statek opuści port jutro… Zobaczymy statki opuszczające porty najpóźniej następnego dnia” – powiedział Kalin.

Przemawiając w wywiadzie Ibrahim Kalin powiedział, że wspólne centrum koordynacyjne w Stambule prawdopodobnie wkrótce zakończy ostateczną pracę nad trasami eksportowymi.

Przypomnijmy, ambasadorowie Grupy G7 i Turcji przybyli wcześniej do Odessy, aby zaświadczyć o znaczeniu realizacji porozumienia o wznowieniu ukraińskiego eksportu żywności. Poinformowała o tym na Twitterze brytyjska ambasador na Ukrainie Melinda Simmons.

„Jestem teraz z moimi kolegami ambasadorami G7 i Turcji w Odessie, aby zaświadczyć o znaczeniu umowy dla wznowienia eksportu ukraińskiej żywności, zawartej za pośrednictwem ONZ. Rosja musi przestrzegać tej umowy” – napisała.

