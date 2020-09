Morawiecki chce ruchu bezwizowego dla Białorusinów i unijnego pakietu wsparcia dla Białorusi

Kraje Wyszehradzkiej czwórki chcą na szczycie UE zaproponować zniesienie wiz dla obywateli Białorusi i pakiet wsparcia gospodarczego dla tego kraju. Zapowiedział to na szczycie premierów V4 w Lublinie premier Mateusz Morawiecki.

Jak podaje PAP, w piątek na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie premier Mateusz Morawiecki zaprezentował założenia pakietu gospodarczego dla Białorusi. Obejmują one ruch bezwizowy oraz pakiet gospodarczy. Kraje V4 będą chciały zaprezentować ten plan podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej.

Przedstawiając ofertę „na przyszłość” dla Białorusi Mateusz Morawiecki mówił, że kraj ten musi sam wybrać w wolnych wyborach, jakie priorytety chce realizować.

„Potępiamy również w całej rozciągłości wszelkie represje, które mają miejsce, tortury, brutalne traktowanie demonstrantów, osób protestujących. W szczególności apelujemy o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych” – mówił Mateusz Morawiecki.

Szefowie rządów V4 uzgodnili także w Lublinie wspólne stanowisko wobec próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Premierzy poruszyli też sprawę budowy Nord Stream 2, która ich zdaniem powinna zostać zatrzymana, gdyż „zmniejsza bezpieczeństwo tej części Europy”.

Jak podaje Radio Lublin, premier Słowacji Igor Matovicz nazwał Polskę „liderem Grupy Wyszehradzkiej” w relacjach z Białorusią. Matovicz apelował też o „podejście strategiczne” w relacjach z Turcją i Chinami. „W końcu to jedna z superpotęg, ważny partner gospodarczy Unii Europejskiej” – mówił słowacki premier.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, w czwartek Mateusz Morawiecki ogłosił specjalny rządowy program zachęcający Białorusinów i firmy z Białorusi do przenoszenia się do Polski. Zakłada on m.in. przyspieszony tryb udzielania wiz dla osób z wykształceniem technicznym lub z doświadczeniem w branży IT, wsparcie najlepszych białoruskich startupów oraz firm, chcących przenieść się do Polski. W środę podczas wizyty w Polsce białoruskiej opozycjonistki Swietłany Tichanowskiej premier Morawiecki wręczył jej klucze do willi na Saskiej Kępie, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została przekazana społeczności białoruskiej w Polsce na nową siedzibę Domu Białoruskiego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl / interia.pl / radio.lublin.pl