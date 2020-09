Pompeo podkreśla konieczność wspierania Inicjatywy Trójmorza w związku z sytuacją na Białorusi

Zdaniem sekretarza stanu USA, Mike’a Pompeo, w świetle tego, co dzieje się dziś na Białorusi, Inicjatywa Trójmorza staje się jeszcze ważniejsza. Przy tej okazji szef Atlantic Council powiedział, że koncepcja Inicjatywy „pierwotnie narodziła się” w tym amerykańskim think-tanku.

We wtorek opublikowano obszerny wywiad sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, którego udzielił Frederickowi Kempe, prezydentowi Atlantic Council. Wśród wielu poruszonych tematów rozmowa dotyczyła m.in. Inicjatywy Trójmorza. Kempe zwrócił uwagę, że szef amerykańskiej dyplomacji promuje ją podczas swoich wizyt w Europie i zaznaczył, że „ta koncepcja pierwotnie narodziła się w Atlantic Council”. Samą Inicjatywę opisał jako przebiegający po osi północ-południe korytarz transportowy i energetyczny, który nie tyle zastępuje połączenia wschód-zachód, co raczej pogłębia integrację krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Kempe zaznaczył też, że wielką zwolenniczką tej koncepcji jest ambasador USA w Warszawie, Georgette Mosbacher, a Adam Boehler, szef International Development Finance Corporation, wyszedł z propozycją funduszy na ten cel.

Pompeo powiedział, że do „naprawdę dobra i ważna idea”. Zwrócił przy tym uwagę, że w przypadku Europy nie można mówić o jednorodnej strukturze, ale o wielu narodach z bardzo różnymi poglądami. Wymienił w tym kontekście państwa bałtyckie, jako te, który zdały sobie sprawę, że ich sytuacja w zakresie bezpieczeństwa „jest odrębna i różna od tej w innych częściach Europy” i stąd przyjęły na siebie swoje własne bezpieczeństwo.

– Zaoferowaliśmy do miliarda dolarów na wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Zapewniliśmy też wsparcie obronne poprzez nasze (…) siły rotacyjnie operujące w tych regionach. I zrobiliśmy realny, dyplomatyczny wkład w to, by połączyć te kraje, na tej osi północ-południe. A w świetle tego, co jak widzimy dzieje się dziś na Białorusi, staje się to nawet ważniejsze – zaznaczył Pompeo.

Przypomnijmy, że w lutym br. Mike Pompeo podczas swojego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa informował zgromadzonych o planie przekazania blisko miliarda dolarów państwom, które zrzeszone są w Inicjatywie Trójmorza. „Nasz cel jest prosty” – kontynuował „chcemy ożywić prywatne inwestycje w sektorze energetycznym tych państw, by chronić wolność i demokrację na całym świecie”.

Odpowiadając na kolejne pytanie Sekretarz Stanu USA przyznał, że jest to do pewnego stopnia gra Rosji oraz Chin.

– Z pewnością pracowaliśmy jako część Inicjatywy Trójmorza, by rozpoznać zagrożenie, jakie Komunistyczna Partia Chin może stanowić dla narodów w rejonie tych trzech mórz – mówił Pompeo. – To samo zrobiliśmy w ramach NATO. Poprosiliśmy NATO, żeby ponownie spojrzało na swoją strategię, by upewnić się, że uwzględniają zagrożenia, jakie KPCh narzuca krajom członkowskich NATO, czy to cyber-zagrożenia lub zagrożenia z kosmosu lub zagrożenia komunikacji dla infrastruktury komunikacyjnej, co może zanegować zdolności operacyjne Sojuszu potrzebne w czasie konfliktu.

Pompeo zaznaczył przy tym, że chodzi o docenianie zagrożeń nie tylko ze strony Komunistycznej Partii Chin, ale „z pewnością także przez historycznie kontradykcyjne relacje NATO-Rosja”. wyraził też przekonanie, że firmy zachodnie mogą okazać się skutecznymi konkurentami dla chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei.

PAP przypomina w tym kontekście, że Fundusz Trójmorza, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank, stanowi ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiciele Funduszu deklarują chęć zebrania około 3-5 mld euro. Inwestycje z tych środków w infrastrukturę mają zniwelować różnice w rozwoju między krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej a zachodnią częścią Starego Kontynentu.

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy krajów położonych między morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Obecnie jej członkami są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Stany Zjednoczone od początku przedstawiały się jako sojusznik Inicjatywy Trójmorza. Na inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, prezydent USA podkreślał, że Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają ten projekt. Podkreślał przy tym wyraźnie kwestie energetyczne, handlowe, a także wojskowe.

