Sekretarz stanu USA: Stany Zjednoczone przekążą miliard dolarów państwom Trójmorza

W sobotę, drugiego dnia Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, sekretarz stanu Mike Pompeo informował o planach Stanów Zjednoczonych wobec Europy Środkowo – Wschodniej. Według jego słów USA jest gotowe przekazać nawet miliard dolarów na Inicjatywę Trójmorza.

Mike Pompeo (Sekretarz stanu USA), podczas sobotniego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa informował zgromadzonych o planie przekazania blisko miliarda dolarów państwom, które zrzeszone są w Inicjatywie Trójmorza.

Sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa, twierdzi, że środki te zostaną przekazane przez Międzynarodową Korporację Finansowania Rozwoju (International Development Finance Corporation), czyli przez jedną z rządowych agencji. Mówił także o wsparciu Kongresu USA.

Celem dofinansowania ma być ożywienie prywatnych inwestycji w sektorze energetycznym. „Chcę ogłosić, że przy wsparciu Kongresu i za pośrednictwem Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju, zamierzamy przekazać nawet miliard dolarów krajom z Europy Środkowej i Wschodniej, należącym do Inicjatywy Trójmorza” – cytuje PAP.

„Nasz cel jest prosty” – kontynuował „chcemy ożywić prywatne inwestycje w sektorze energetycznym tych państw, by chronić wolność i demokrację na całym świecie”.

Polityk odpierał zarzuty o nie angażowanie się w sprawy międzynarodowe, które były wypowiedziane przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. „Czy te działania wpisują się w pojawiające się niekiedy opinie, że Stany Zjednoczone rezygnują z bycia globalnym liderem? Weźmy pod uwagę to co Stany osiągnęły razem z wami wszystkimi, to co zrobiliśmy by wspierać NATO. Robimy to wszystko bo nasze narody są bezpieczniejsze gdy ze sobą współpracujemy”.

Sekretarz stanu USA przypominał o zagrożeniach jakie niosą ze sobą państwa, które podważają światowy ład : „Obecnie, po ponad 30 latach od upadku muru berlińskiego, wciąż zagrażają nam państwa, które nie szanują suwerenności”. Dalej przestrzegał zgromadzonych przedstawicieli państw przed współpracą z chińskimi firmami, takimi jak Huawei. „Huawei i inne wspierane przez rząd chińskie firmy technologiczne to konie trojańskie służące chińskiemu wywiadowi”.

Jak pisaliśmy na naszym portalu. Ministerstwo Sprawiedliwości USA zarzuciło Huawei założenie spółki-córki w Iranie, aby mogła ona nabywać, unikając sankcji, amerykańskie towary, technologie i usługi. Huawei miało być również zaangażowane w liczne projekty w Korei Północnej od co najmniej 2008 roku i próbowało ukryć swój w nich udział – m.in. zawierając w wysyłkowych instrukcjach informację, żeby na przesyłkach kierowanych do tego kraju nie umieszczać logo firmy.

Stany Zjednoczone od początku przedstawiały się jako sojusznik Inicjatywy Trójmorza. Na inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, prezydent USA podkreślał, że Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają ten projekt. Podkreślał przy tym wyraźnie kwestie energetyczne, handlowe, a także wojskowe.

Wcześniej, do pomocy w finansowaniu inicjatywy, został powołany Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund), założony przez polski państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank.

PAP/Kresy.pl