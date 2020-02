Liderzy Kosowa i Serbii przywracają połączenia kolejowe między swoimi krajami

Jak podaje portal Balkaninsight, na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, przedstawiciele Serbii i Kosowa doszli do porozumienia w sprawie wznowienia połączenia kolejowego między swoimi krajami.

Obie głowy państw uważają, że jest to kolejny „kamień milowy” we wspólnych stosunkach dyplomatycznych.

Another milestone! First, the deal on air traffic & today we signed the deal on railways & highways b/w Kosovo and Serbia. Thank you @realDonaldTrump for your leadership, and @RichardGrenell for the resolve. A great step towards reaching a final peace agreement b/w two countries pic.twitter.com/ujmNXf71fS

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) February 14, 2020