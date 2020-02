Saudyjski samolot zestrzelony nad Jemenem

Jak podaje portal Haaretz, partyzanci Huthi zestrzelili w piątek jeden z samolotów koalicji dowodzonej przez Arabię Saudyjską. Rebelianci obwiniają Saudów o odwet na cywilach.

W piątek, nad górami w północnym Jemenie, Arabia Saudyjska straciła jeden ze swoich samolotów wojskowych – informuje dziennik Haaretz. Według informacji portalu, za zniszczenie maszyny odpowiadają partyzanci z ugrupowania Huthi. Mieli oni zestrzelić saomolot przy pomocy zaawansowanej rakiety ziemia – powietrze.

Ruch Huthi oskarżył Arabie Saudyjską i ich sojuszników o odpowiedź w postaci nalotów na cywilne cele. Informują o ponad 30 ofiarach śmiertelnych.

O zniszczeniu maszyny informował też przedstawiciel arabskiej koalicji, Turki al-Maliki. Według jego słów, samolot, należący do sił powietrznych Arabii Saudyjskiej, został zestrzelony nad prowincją Jawf. Nie poinformował jednak o ewentualnych ofiarach – podaje portal.

Zobacz także: Wojna w Jemenie nie jest wojną zastępczą

Głos w sprawie zabrał również minister zdrowia terytoriów zajmowanych przez partyzantów Huthi. Według niego, w ataku odwetowym przeprowadzonym przez koalicję zginęły między innymi kobiety i dzieci.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

O dostarczanie wysokiej jakości broni rebeliantom oskarżany jest Iran: „Marynarka Stanów Zjednoczonych przechwyciła statek transportujący 358 rakiet irańskiej produkcji i inne elementy uzbrojenia, w drodze do Huthi w Jemenie. To kolejny przykład, że największy sponsor terroryzmu, Islamska Republika Iranu, lekceważy postanowienia ONZ” – pisał na twitterze Sekretarz stanu USA.

The world must reject Iran’s violence and act now to renew the expiring @UN arms embargo on #Iran.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 14, 2020