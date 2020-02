MSW Iranu mówi o możliwości wycofania się z programu nuklearnego

W piątek na Forum Bezpieczeństwa w Monachium, irański minister spraw zagranicznych poinformował, że Iran jest gotowy powrócić do ustaleń z 2015 roku w sprawie rozwoju projektów atomowych – podaje The Times of Israel.

Europejscy partnerzy tak zwanego „dealu nuklearnego” od dłuższego czasu starają uratować porozumienie, po tym jak prezydent Donald Trump wycofał z niego swój kraj i nałożył na Iran sankcje gospodarcze. Na embargo, Iran odpowiedział wycofując się z części postanowień, włączając w to powrót do wzbogacania uranu.

Javad Zarif, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu, będąc w piątek na Monachijskim Forum Bezpieczeństwa, informował, że jego państwo jest gotowe do powrotu do przestrzegania warunków umowy, jeśli kraje europejskie zrekompensują straty zadane przez amerykańskie embarga – podaje portal.

„Jesteśmy gotowi do zwolnienia, a nawet odwrócenia podjętych przez nas działań, współmiernie do tego co zrobi Europa, nie wykluczamy nawet wycofania się z kroków, które już poczyniliśmy” – przekazuje izraelski dziennik.

Jak informowaliśmy, europejskie państwa stworzyły specjalny mechanizm handlu, który miał uruchomić wymianę z Iranem, tak aby zgodnie z prawem międzynarodowym przeciwdziałać skutkom amerykańskich sankcji. Nie ukończono jednak żadnej transakcji, a strona irańska twierdzi, że te działania nie są wystarczające.

„Doświadczyliśmy nieodwracalnych strat w związku z sankcjami wprowadzonymi przez Stany Zjednoczone, mimo to wycofamy się z naszych działań, jeśli Europa podejmie kroki, które będą coś znaczyły. Nie rozmawiamy o jałmużnie, rozmawiamy o prawach Iranu i prawie obywateli Iranu do uczestniczenia w benefitach płynących z rozwoju gospodarki” – mówił minister.

W sobotę 22 czerwca 2019 roku, prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone nakładają na Iran kolejne sankcje.

„Nakładamy dodatkowe sankcje na Iran. W niektórych przypadkach poruszamy się powoli, ale w innych szybko” – powiedział Trump. Podkreślił, że jego rząd nie pozwoli Iranowi zdobyć broni jądrowej. Prezydent USA zaznaczył również, że ewentualna operacja militarna przeciwko Iranowi „jest zawsze na stole”.

The Times of Israel/Kresy.pl